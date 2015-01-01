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कृषि विश्वविधालय:एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बाेम की मीटिंग में हुए कई निर्णय: 28 काे वर्चुअल हाेगा दीक्षांत समाराेह

काेटाएक घंटा पहले
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एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बाेम की मीटिंग गुरुवार सुबह 11 बजे वीसी प्राे. डीसी जाेशी की अध्यक्षता में ऑनलाइन आयाेजित की गई। इसमें बाेम से संबंधित विभिन्न विषयाें पर निर्णय लिए गए। शुरूआत में रजिस्ट्रार ममता तिवाड़ी ने बाेम सदस्याें का स्वागत किया। साथ ही वीसी प्राे. जाेशी ने कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए 28 नवंबर काे यूनिवर्सिटी के चाैथे दीक्षांत समाराेह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की बात कही।

उन्हाेंने बताया कि इसमें सत्र 2018-19 में उत्तीर्ण विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) उद्यानिकी में 51, विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) वानिकी में 15, विज्ञान स्नातक (ऑनर्स) कृषि में 54 छात्रों को एवं विज्ञान-निष्णात (उद्याानिकी) में 15 छात्रों समेत कुल 135 स्टूडेंट्स को उपाधि प्रदान करने का ग्रेस पास अनुमोदित किया।

दीक्षान्त समारोह में 4 स्टूडेंट्स को 6 विभिन्न स्वर्ण पदक यानी कुलाधिपति, कुलपति, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक प्रदान करने का प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया। मीटिंग में विद्या परिषद की मीटिंग कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया। प्राइवेट कृषि महाविद्यालय की संबद्धता फीस बढ़ाेतरी करने, यूनिवर्सिटी में एक्यूवेलेन्स समिति, शिक्षा परिषद एवं स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन का निर्णय लिया गया।

इसके अलावा यूनिवर्सिटी को एक ईकाई मानते हुए राजपत्र एवं राज्य सरकार के समय-समय पर जारी अध्यादेश एवं जारी परिपत्र के नियमानुसार रोस्टर तैयार करवाकर सरकार द्वारा नवसृजित 51 एवं पहले से खाली पदों में से 52 पदों को भरने की स्वीकृति यानी कुल 103 पदों का भर्ती से पूर्व रोस्टर तैयार कर भर्ती की प्राेसेस की अनुशंसा की गई।

मीटिंग में विधायक रामनारायण मीना, उच्च शिक्षा के संयुक्त सचिव प्रतिनिधि मोहम्मद नईम, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधि डाॅ. ओपी यादव, निदेशक केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर सहित वित्त विभाग के प्रतिनिधि टीपी मीणा, मुख्य लेखाधिकारी, प्रगतिशील किसान चाैथमल नागर, महिला समाजसेविका रुकमणि मीना, अधिष्ठाता डाॅ. एमसी जैन, निदेशक प्रसार शिक्षा डाॅ. एसके जैन, डाॅ. वीरेंद्र सिंह आदि माैजूद रहे।

मीटिंग समापन से पहले बाेम सदस्य विधायक मीना ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा में काॅलेजाें की संख्या बढ़ाने के बारे में प्रयत्न करने का सुझाव दिया। साथ ही हाड़ाैती संभाग में पशुपालन की संभावना को देखते हुए विशेषकर देशी नस्ल के गौ-पालन पर सघन प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के निदेशक डाॅ. ओपी यादव ने राजस्थान के सभी कृषि विश्वविद्यालयों एवं राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की संस्थाओं के बीच समन्वयता बढ़ाने एवं आवश्यकतानुसार सूचनाओं का आदान प्रदान करने पर जोर दिया।

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