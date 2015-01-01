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सेवा:आठ विधवा समेत 11 महिलाओं काे सिलाई मशीनें साैंपी

कोटाएक घंटा पहले
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हर घर रोशन अभियान के तहत ह्यूमन हैल्पलाइन के सदस्यों द्वारा 11 जरूरतमंद महिलाओं को कोरोना से बचाव के लिए मास्क बनाने के लिए सिलाई मशीन भेंट की है। इनमें 8 विधवा महिलाएं शामिल हैं। इसी तरह संस्था द्वारा जेल के बंदियों व विभिन्न संस्थाओं द्वारा गोबर एवं मिट्टी से तैयार दीपक आमजन में वितरित किए जा रहे हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने कम्प्यूटर सौंपा:
ह्यूमन हैल्पलाइन संस्था को भारतीय स्टेट बैंक ने एक कम्प्यूटर सेट भेंट किया है। ह्यूमन हैल्पलाइन के अध्यक्ष मनोज जैन आदिनाथ ने बताया कि इस दाैरान बैंक के उप महाप्रबन्धक ललित जे. माहेश्वरी, मुख्य प्रबंधक आरके जैन ने संस्था काे भविष्य में भी मदद का आश्वासन दिया है।

ट्रस्टी रविन्द्र जैन ने बताया कि इससे संस्था को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही विभिन्न रेस्क्यू, निर्धन छात्रों की शैक्षणिक छात्रवृत्ति, निशक्तजनों की सहायता, नशामुक्ति अभियान, मास्क वितरण, चिकित्सा सहायता आदि विभिन्न कार्यों के साथ पशु-पक्षियों के रेस्क्यू आदि कार्याें काे ऑनलाइन किया जा सकेगा। वहीं संस्था का रिकाॅर्ड डाटा भी सुरक्षित किया जा सकेगा।

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