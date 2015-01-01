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आयुर्वेद:श्रीराम चिकित्सालय 25 साल से दे रहा है आयुर्वेद सेवा: ऋषि शर्मा

काेटा24 मिनट पहले
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कोटा जंक्शन श्रीराम मंदिर में भगवान धनवंतरी की जयंती मनाई गई। भगवान धन्वंतरी के चित्र पर पुष्प हार पहनाया। सुधीर सरोजा भगवत प्रसाद गुप्ता व परमानंद शर्मा द्वारा मंगलाचरण गया। अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने कहा कि श्री राम धर्मार्थ चिकित्सालय में 25 वर्षों में सर्व सुविधा संपन्न आयुर्वेद विभाग स्थापित है, जो क्षेत्र के हजारों लोगों को आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधा देता है। महामंत्री परमानंद शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा काेरोना काल में भी हमने श्री राम मंदिर के माध्यम से शोषित पीड़ित जनता की यथासंभव चिकित्सा और अन्य मदद करने का प्रयास किया है हमारी योजना है कि हम अपने आयुर्वेद विभाग को हाडोती की सर्व सुविधा संपन्न विभाग बनाएं।

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