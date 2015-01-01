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सेवा:श्रीसत्यनारायण ट्रस्ट ने परीक्षार्थियों के लिए रहने-खाने की व्यवस्था की

कोटाएक घंटा पहले
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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने काेटा आए खारवाल समाज के अभ्यर्थियाें के लिए श्री सत्यनारायण खारवाल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भाेजन, आवास, परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की निशुल्क व्यवस्था की है। कोविड गाइडलाइन के तहत सभी परीक्षार्थियों और साथ आए पेरेंट्स को फेस मास्क निशुल्क बांटे गए।

ट्रस्ट के चेयरमैन और राजस्थान प्रदेश खारवाल खारोल समाज विकास मंच के प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण खारवाल और ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों ने और सैकड़ों युवाओं को निजी ट्रस्ट और समाज संगठन की टीशर्ट निशुल्क बांटी गई। कोटा आने वाले परीक्षार्थियों के लिए सभी व्यवस्थाएं आज भी जारी रहेगी।

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