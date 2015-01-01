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चुनाव:प्रदेशाध्यक्ष तक पहुंचा उत्तर में वोट न देने वाले बीजेपी पार्षदों का मामला

काेटाएक घंटा पहले
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  • बीजेपी जिलाध्यक्ष ने चुनाव समन्वयक को भी भेजी रिपोर्ट

काेटा उत्तर में डिप्टी मेयर के लिए वाेट डालने नहीं जाने वाले बीजेपी पार्षदाें का मामला पार्टी के प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच गया है। इसे प्रदेश स्तर पर सभी नेताओं ने गंभीरता से लिया है और सभी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। मामला सुर्खियों में आने के बाद बुधवार रात को ही प्रदेश नेतृत्व ने कोटा शहर बीजेपी जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार सोनी से इसकी रिपोर्ट मांग ली। सोनी ने रात को ही रिपोर्ट बनाकर प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर व निगम चुनाव समन्वयक राजेंद्र राठौड़ को भेज दी।

सोनी ने बताया कि हमारे सिंबल पर जीतकर आए वार्ड 1 से पार्षद रवि मीणा, वार्ड 21 से संदीप नायक, वार्ड 28 से पूजा सुमन, वार्ड 29 से कुसुम माली, वार्ड 31 से नवल सिंह हाड़ा, वार्ड 32 से पूजा केवट तथा वार्ड 48 से राम गोपाल लोधा वोट डालने नहीं आए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कोटा उत्तर में हम सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ रहे थे, ये संगठन के स्तर पर आमराय से किया गया निर्णय था। आगे क्या कार्रवाई करनी है, यह संगठन तय करेगा। कोटा में निगम चुनाव के लिए बीजेपी के समन्वयक राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि हमारे सिंबल पर जीते पार्षद हमारे प्रत्याशी को वोट डालने नहीं जाए, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

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