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  • Staying At Her In laws's House, Son in law Grabbed 17.46 Lakhs Of Father in law, Sold Houses And Deposited Money In The Bank

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आस्तीन का सांप:ससुराल में रहकर दामाद ने ससुर के 17.46 लाख हड़पे, मकान बेचकर बैंक में जमा किए थे रुपए

कोटा9 मिनट पहले
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  • आराेपी ने ऑनलाइन अपने खाते में ट्रांसफर किए रुपए

एक दामाद द्वारा ससुर के पेंशन के पैसे और मकान बेचने से अाए 17 लाख 46 हजार को हड़पने का मामला सामने आया है। कैथूनीपोल पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

श्रीपुरा निवासी मोहनी देवी (60) पत्नी मुकुट बिहारी सिंह ने कैथूनीपोल थाने में शिकायत दी है। जिसमें कहा है कि उन्होंने उनकी बेटी साक्षी की शादी 19 फरवरी 2019 को निलेन्द्र उर्फ अंकित चौहान पुत्र गोपाल सिंह चौहान निवासी व्यासजी का चोक रेतवाली से की थी।

निलेन्द्र शादी के बाद से ही साक्षी के परिवार के साथ रहने लगा और उनके घर के सभी काम करने लगा। मुकुट बिहारी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हैं। उनकी पेंशन गुमानपुरा स्थित बैंक में आती है। एफआईआर में मोहनी देवी ने आरोप लगाया है कि निलेन्द्र ने गूगल पे और फोन पे पर उनका खाता जोड़कर 13 मई 2019 से 1 मार्च 2020 तक पति मुकुट बिहारी के खाते से कुल 7 लाख 46 हजार 295 अपने के खाते में ट्रांसफर कर लिए।

उन्होंने तलवास, बूंदी स्थित एक मकान बेचा था, जिसके 10 लाख रुपए आए थे। वो भी निलेन्द्र ने धोखे से हस्ताक्षर करवाकर अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इस प्रकार धोखाधड़ी पूर्वक कुल 17 लाख 46 हजार 295 रुपए की ठगी की गई।

इसके बाद से वह ससुराल से गायब हाे गया। इधर, सीआई प्रवीण व्यास का कहना है कि केस दर्ज पहले ही कर लिया गया था, हम फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। बैंक डिटेल व अन्य डिटेल आ गई है। जल्द आरोपी गिरफ्तार किया जाएगा।

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