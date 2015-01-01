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  • Teacher In Tension With 'smile' Of Education Department: Children Are Not Coming To School, Teachers Are Going Door To Door

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काेराना काल:शिक्षा विभाग की ‘स्माइल’ से टेंशन में टीचर : बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, हाेमवर्क देने शिक्षक घर-घर जा रहे

कोटा13 मिनट पहले
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काेरानाकाल में शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किया गया साेशल मीडिया इंटरफेस फाॅर लर्निंग एंगेजमेंट प्राेग्राम “स्माइल 2.0’ शिक्षकाें के लिए चिंता का कारण बन गया। विभाग के आदेशाें के अनुसार इसके तहत जब काेराेनाकाल में बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं ताे शिक्षक एक-एक बच्चे के घर हाेमवर्क देने जाएगा।

हाड़ाैती के बरुधन स्कूल की शिक्षिका शाेभा कंवर ने बताया कि सप्ताह में एक दिन-दिन बारी-बारी से बरुंधन नदी पार बच्चाें काे हाेमवर्क देने के लिए नाव में सवार हाेकर जाते हैं। गांव से नदी का रास्ता करीब 500 मीटर तक है।

बच्चे भी नाव से स्कूल आते हैं। जबकि दूसरे मार्ग से करीब 15 किमी दूरी कर हाेकर नदी पार गांव में जाना पड़ता है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिक्षक जंगली रास्ताें के बीच घर-घर गिरधरपुरा, काेलीपुरा से लेकर मशालपुरा सहित अन्य गावाें में हाेमवर्क देने के लिए जा रहे हैं।

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