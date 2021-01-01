पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:नहर में नहाते समय पानी में डूबने से किशोरी की मौत

कोटा।4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

चंबल की नांता बायीं मुख्य नहर में नहाते समय पैर फिसलने से डूबने से 17 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कुन्हाड़ी पत्थर मंडी निवासी सोनी (17) पुत्री कल्लू यादव रामनगर पत्थर मंडी के पास बने घाट पर नहाने के लिए गई थी।

जहां अचानक पैर फिसल जाने से वह पानी में बह गई। लोगों की मदद से उसे नहर से बाहर निकालकर एमबीएस अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के दौरान माता-पिता व भाई काम पर गए हुए थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser