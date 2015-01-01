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अस्पताल प्रबंधन की अस्थायी व्यवस्था:अस्थायी एनआईसीयू बनेगा, नए के लिए 2.90 करोड़ का एस्टिमेट, नए अस्पताल से वाॅर्मर लाए

काेटा19 मिनट पहले
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जेकेलाेन में नवजाताें की माैत के प्रकरण के बाद नए अस्पताल में नया एनआईसीयू शुरू हाेने से पहले अस्पताल प्रबंधन एक अस्थायी व्यवस्था करने जा रहा है। प्रिंसिपल डाॅ. विजय सरदाना और आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर के प्रिंसिपल डॉ. लाखन पोसवाल ने बताया कि पहले फ्लाेर पर स्थित पुराने थैलीसीमिया वार्ड में अस्थायी आईसीयू शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, जहां स्टेबल बच्चाें काे रखा जाएगा।

नए अस्पताल में रखे 10 वार्मर मंगवा लिए हैं, जाे वार्ड के फ्यूमिगेशन के बाद वहां शिफ्ट किए जाएंगे। स्पेस मिला ताे वहां 15 वार्मर भी रख सकते हैं। एनआईसीयू के विस्तार के लिए पहले फेज में 2.90 कराेड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार किया है।

उधर, अस्पताल अधीक्षक डाॅ. अशाेक मूंदड़ा ने गुरुवार काे सिक्याेरिटी गार्डाें की मीटिंग ली और निर्देशित किया कि पास सिस्टम की सख्ती से पालना हाे। बिना पास के लाेगाें की एंट्री नहीं होगी।

एक और शिशु की माैत, परिजन बाेले-कुछ भी नहीं बताया

जेकेलाेन अस्पताल में गुरुवार सुबह एक और नवजात की माैत हाे गई। बच्चे के दादा कल्याण मेघवाल ने बताया कि 4 दिन से बच्चा सामान्य था। डाॅक्टराें ने हमें उसकी हालत अाैर बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया। वहीं, अधीक्षक डाॅ. अशाेक मूंदड़ा ने बताया कि बच्चा नियाेनेटल सेप्सिस का शिकार था। परिजनाें काे उसकी गंभीर स्थिति से अवगत करा दिया था।

प्रिंसिपल ने निरीक्षण के लिए बनाई कमेटी, सेक्रेट्री काे देगी रिपाेर्ट : जेकेलाेन अस्पताल के शिशु रोग विभाग के सभी वार्डों, एनआईसीयू, पीआईसीयू के निरीक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. विजय सरदाना ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। यह कमेटी शुक्रवार को निरीक्षण करके शाम को ही चिकित्सा शिक्षा सचिव को रिपोर्ट देगी।

कमेटी में एडिशनल प्रिंसिपल डॉ. देवेंद्र विजयवर्गीय, मेडिसिन के एचओडी डॉ. एस जैलिया, निश्चेतना विभाग के एचओडी डॉ. चेतन शुक्ला, कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की एचओडी डॉ. प्रीति गुप्ता व पीडियाट्रिक्स के एचओडी डॉ. अमृता मयंगर को शामिल किया गया है।

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