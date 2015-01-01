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मुखबिर से मिली सुचना:हथियार देने आया बदमाश पांच पिस्टल-कारतूस के साथ पकड़ा

कोटा2 घंटे पहले
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रेलवे कॉलोनी पुलिस ने हथियारों की डिलेवरी देने आए एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया हैं। जिसके पास से दो पिस्टल, दो देशी कट्‌टे और पांच कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाश किशोरपुरा थाने का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरुद्ध चोरी, लूट, डकैती, मारपीट, बलवा, चौथ वसूली व हत्या के प्रयास के 16 प्रकरण दर्ज है। पहले भी यह अवैध हथियारों के मामले में गिरफ्तार हुआ है।

डीसपी भगवत सिंह हिंगड़ ने बताया कि पुलिस को 17 दिसंबर को गश्त के दौरान मुखबिर से सुचना मिली की एक व्यक्ति प्रताप काॅलाेनी चौराहे पर खड़ा है, जो कोई हथियार बेचने की फिराक में है। पुलिस ने तलाश किया गया तो प्रताप काॅलाेनी चौराहे पर सिराज अहमद उर्फ चिग्गा बाइक पर बैठा दिखा, जिसे घेराबन्दी कर पकड़ा और तलाशी ली तो उसके कब्जे से 2 पिस्टल, 2 देशी कट्टे व 5 जिन्दा कारतूस मिले।

जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ पर सिराज उर्फ चिग्गा ने बताया कि यह हथियार झालावाड़ व कोटा से खरीदे है। कुछ दिन पूर्व किशोरपुरा इलाके में उसके भाई फिरोज बेंडा पर इमू चांदी वाला व लोकेश तेली ने जान से मारने के लिए गोली चलाई थी, इस घटना में फिरोज बच गया व गोली उसके पैर में ही लगी। सिराज उर्फ चिग्गा ने बताया की इस घटना का बदला लेने के लिए यह हथियार खरीदे है

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