पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Kota
  • The Flyover Of The Government Guidelines Flying In The Haat Of Goinda Village, Corona Will Reach Home Due To Such Carelessness.

लापरवाह:गोयंदा गांव के हाट में उड़ रही सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां, ऐसी लापरवाही से तो कोरोना घर तक पहुंचेगा

खैराबाद38 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

क्षेत्र के गोयंदा गांव में लगने वाले साप्ताहिक हाट में सब्जी बेचने और खरीदारी करने वाले शायद यही समझ रहे हैं कि कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी खत्म हो गई है। तभी तो ये इतने लापरवाह हो गए हैं।

हाट में ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा था। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। यहां सैकड़ों की संख्या में लोग हाट में आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि, यहां सरकार की गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंसंदीप देख नहीं सकते, खाखरा-पापड़ बेच घर खर्च चलाते हैं, RBI ऐप से नोट पहचान लेते हैं - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें