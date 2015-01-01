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वन विभाग की कार्रवाई:त्याेहार पर भी नहीं बख्शा वन विभाग ने, कराेड़ाें की जमीन से हटाया अतिक्रमण

कोटा24 मिनट पहले
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आशियाना उजड़ने पर  बिलखती रही सावित्री और अनजान बेटी खेलती रही टूटी गुड़िया से
  • पुलिस व फाॅरेस्ट विभाग ने तीन जेसीबी की मदद से आवंली-राेझड़ी में वन भूमि पर की अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, महिला हुई बेहाेश

आंवली-राेझड़ी स्थित वन विभाग के प्लांटेशन एरिया में कराेड़ाें की जमीन पर वन विभाग ने अतिक्रमण हटाने की तीन घंटे तक कार्रवाई की है। वन विभाग की ओर से अनंतपुरा, आरकेपुरम थाना सहित वन विभाग के करीब 200 जाब्ता के साथ तीन घंटे तक कार्रवाई की गई। दीवाली के त्याेहार पर कार्रवाई किए जाने से लाेग घराें से बेघर हाे गए। वन विभाग पर मकान निर्माण के दाैरान लाेगाें ने रिश्वत लिए जाने के भी अाराेप लगाए हैं। तीन जेसीबी की मदद से यहां करीब 30 मकान, बाउंड्रीवाल एवं कब्जाें काे ढहाया गया। इस दाैरान अावासीय मकानाें काे भी ताेड़ दिया गया।

इस दाैरान मकानाें में रहने वाली महिलाओं ने विराेध किया। साथ ही वनकर्मियाें द्वारा मकान निर्माण के समय पांच हजार रुपए लेने के आराेप भी लगाए। इस दाैरान विराेध जारी रहा। लेकिन, पुलिस और वन विभाग के जाब्ता हाेने से किसी भी तरह का विराेध नहीं कर सके। यहां जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रही। यहां सीताबाई ने वनकर्मियाें पर हाथ ताेड़ने का आराेप लगाया है। वहीं एक मंजूबाई कार्रवाई के डर से बेहाेश हाे गई। सूचना मिलने पर पार्षद धनराज चेची माैके पर पहुंचे और डीसीएफ रवि मीना से त्याेहार के सीजन में कार्रवाई नहीं करने की बात कही। इसके बाद कार्रवाई रूक सकी।
आशियाना उजड़ने पर बिलखती रही सावित्री और अनजान बेटी खेलती रही टूटी गुड़िया से

दीवाली पर जहां घर दीयाें से राेशन हाेते हैं। लेकिन, वन विभाग की अतिक्रमण की कार्रवाई के दाैरान आसियाना उजड़ गया। आंवली-राेजड़ी में वन विभाग के अतिक्रमण की जमीन पर बसी काॅलाेनी में एक मां- बेटी का मार्मिक नजारा देखने काे मिला। वन विभाग के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दाैरान मजदूरी करने वाले महावीर की पत्नी सावित्री अपनी आंखाें के सामने बसाए आशियाना काे उजड़ते देख रही थी।

वहीं करीब चार साल की मासून पूजा काे क्या पता था कि रात कैसे गुजारेंगे और कैसे खाना खाएंगे। अतिक्रमण की जद में टूटे खिलाैने में तलाशी गुड़िया काे अपने काेमल हाथाें से सहला रही थी। लेकिन उसे कुछ भी मालूम नहीं था कि अब शाम काे राेटी कब और कैसे बनेंगी और रात कहां गुजारेंगे।

विभाग ने कहा-प्लांटेशन एरिया में था अतिक्रमण, एसीएफ काेर्ट के निर्देश पर कार्रवाई
डीसीएफ रवि कुमार मीना ने बताया कि प्लांटेशन एरिया में अतिक्रमियाें ने मकान बनाए हैं। भूखंड पर कब्जे किए हुए हैं। इन्हें कई बार नाेटिस दिए थे। ऐसे में एसीएफ काेर्ट के निर्णय के अनुसार यह कार्रवाई की है। उन्हाेंने बताया कि कार्रवाई के अतिक्रमियाें काे सूचित कर मकान खाली करने के निर्देश दिए जा चुके थे।

वहीं, दूसरी ओर रेंजर संजय नागर ने बताया कि विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की हैं। यदि किसी वनकर्मी पर पैसे लेने का आराेप लगाते है ताे उसकी जांच की जाएगी। उन्हाेंने बताया कि चुनाव की आड़ में इन लाेगाें ने अतिक्रमण किए है। ऐसे में ये लाेग दीवाली पर भी अतिक्रमण करने की काेशिश कर रहे थे। ऐसे में विभाग की ओर से नियमानुसार कार्रवाई की हैं। क्याेंकि यहां वन विभाग की ओर से वन भूमि पर प्लांटेशन तैयार किया जा रहा है।

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