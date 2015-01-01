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पदभार:रविवार को चार्ज लेंगे दक्षिण के मेयर और दोनों उपमहापौर

कोटाएक घंटा पहले
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कोटा दक्षिण नगर निगम के महापौर राजीव अग्रवाल, उपमहापौर पवन मीणा तथा उत्तर निगम के उपमहापौर फरीउद्दीन कुरैशी साेनू रविवार को दोपहर 1ः30 बजे नगर निगम ऑफिस में पदभार ग्रहण करेंगे। इस दाैरान मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री शांती धारीवाल होंगे। दाेनाें नगर निगम के महापौर मंजू मेहरा, राजीव अग्रवाल और दाेनाें उपमहापाैर सोनू कुरैशी व पवन मीणा का गुरुवार काे कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने अपने घर पर स्वागत किया। इसके बाद त्यागी चाराें काे लेकर पूर्व मंत्री व विधायक भरत सिंह से मिलवाने के लिए लेकर गए। विधायक सिंह ने दोनों महापौर व उपमहापौर का अभिनंदन किया। त्यागी ने बताया कि कोटा दक्षिण नगर निगम महापौर राजीव अग्रवाल, उपमहापौर पवन मीणा और उत्तर के उपमहापौर सोनू कुरैशी रविवार को चार्ज संभालेंगे।

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