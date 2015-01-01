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कोटा थर्मल के धुएं से बढ़ रहा है प्रदूषण:न्यूनतम तापमान 13 डिग्री पहुंचा, छाने लगा धुंधलापन

कोटाएक घंटा पहले
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शहर में काफी दिनों बारिश नहीं हुई। इससे धूल और धुएं से प्रदूषण बढ़ाने लगा है। इस वजह से शहर में दिनभर धुंधलापन छाने लगा है। वहीं रात में ठंड शुरू हो गई है। शनिवार काे न्यूनतम पारा मामूली बढ़ाेतरी के साथ 13 डिग्री रहा, जबकि अधिकतम पारा 32.5 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया।

शुक्रवार काे न्यूनतम पारा 12.7 और अधिकतम 32.6 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया। माैसम विभाग के अनुसार सुबह 8:30 बजे की आर्द्रता 61 प्रतिशत रही, जाे शाम 5:30 बजे घटकर 23 प्रतिशत रिकाॅर्ड की गई। हवा की स्पीड 3 किमी प्रति घंटे की रही। विजिबिलिटी 3 हजार मीटर रिकाॅर्ड की गई। माैसम विभाग के अनुसार रविवार काे माैसम साफ रहेगा।

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