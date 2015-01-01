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उपद्रव:बदमाशों ने घर के बाहर खड़ी 4 कारों के टायरों को चाकुओं से काटा

कोटा2 घंटे पहले
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आरकेपुरम थाना क्षेत्र में बदमाशों ने बुधवार रात मकानों के आगे खड़ी चार कारों के टायरों को चाकू से काटा दिया। थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले ही आधा दर्जन कारों के शीशे तोड़े गए थे, जिसका पुलिस अभी तक सुराग नहीं लगा पाई है।

इलाके में लगातार हो रही इन घटनाओं के चलते क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है और आक्रोश व्याप्त है। इधर, गुरुवार को स्थानीय पार्षद सुमित्रा खिंची एवं चार अन्य पाषर्दों के साथ लोग थाने गए और ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की।

लोगों ने यहां पर रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में वार्ड 28 की सुमित्रा खिंची, पार्षद मोहन लाल नंदवाना, पार्षद अनुराग गौतम, पार्षद शालिनी गौतम, आरकेपुरम-बी विकास समिति के अध्यक्ष वीबी सिंह, पीसीमीणा,अजय सेन, दिलराज, धनराज, राजेन्द्र भट्ट सहित अन्य मौजूद रहे।

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