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मुआयना:हाईकोर्ट के दखल पर आई टीम ने जेके लोन का लिया जायजा

कोटा2 घंटे पहले
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  • टीम ने प्रिंसिपल और अधीक्षक से की चर्चा

जोधपुर हाई कोर्ट के निर्देश पर कोटा पहुंची तीन सदस्यों की टीम ने रविवार सुबह जेके लोन अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना, अधीक्षक डॉ अशोक मूंदड़ा से कई मुद्दों पर चर्चा की। टीम के सदस्यों ने अस्पताल के निर्माणाधीन नए भवन को भी जायजा लिया। टीम शनिवार शाम को पहुंच गई थी। शनिवार को भी अस्पताल का निरीक्षण किया था।

रविवार सुबह 9:00 बजे टीम के सदस्य जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ. अरुण पुरोहित, अधिवक्ता राजेश सारस्वत तथा कुलदीप सिंह जेके लोन पहुंचे। उन्होंने शिशु रोग विभाग के प्रत्येक वार्ड में व्यवस्थाएं देखी। एनआईसीयू पीआईसीयू, गाायनी वार्ड, ओटी व लेबर रूम भी देखा। टीम अब हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी।

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