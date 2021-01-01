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  • The Way Of Protesting Against Them Will Also Be The Plight Of The Artistic, Bus Stand In Front Of The Art Gallery; Displeasure Created By Painting

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ये कलाकार हैं !:इनके विरोध का तरीका भी कलात्मक, आर्ट गैलरी के सामने बस स्टैंड बनने से कैसे होगी दुर्दशा; पेंटिंग बनाकर जताई नाराजगी

काेटा2 घंटे पहले
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  • प्रस्तावित प्राइवेट बस स्टैंड के विरोध में शहर के कला प्रेमियों ने दिखाई एकता, बनाई मानव शृंखला

आर्ट गैलरी के सामने प्रस्तावित प्राइवेट बस स्टैंड के विरोध में रंगकर्मी एकता संघ की ओर से विभिन्न सामाजिक और कला, नाट्य, संगीत, नृत्य प्रेमी संस्थाओं के एक साथ आर्ट गैलरी के सामने न्यास के खिलाफ नारेबाजी। वहीं, युवा कलाकार सिद्धार्थ राहुरे ने बस स्टैंड खुलने से भविष्य में आर्ट गैलरी का कैसा स्वरूप होगा, इसकी कल्पना करते हुए रंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं को कागज पर दुखी मन से प्रदर्शित किया। रंगकर्मी एकता संघ के अध्यक्ष बिजेंद्र कौशिक ने कहा कि यदि नगर विकास न्यास ने प्रस्तावित बस स्टैंड का निर्णय वापस नहीं लिया तो कोटा के सभी कलाकार बड़े स्तर पर आंदाेलन करेंगे।

कलाकारों का सविनय आंदोलन

वरिष्ठ रंगकर्मी डॉ. आनंद बनवारी ने कहा आर्ट गैलरी कलाकारों के लिए एकमात्र जगह बची थी। प्राइवेट बस स्टैंड खुलने से यहां का माहौल खराब हो जाएगा। सोसाइटी हैस ईव शी की अध्यक्ष डॉ. निधि प्रजापति, रंगकर्मी मनीष सैन, पैराफिन ग्रुप के राजेश विलायत ने प्रस्तावित बस स्टैंड को शहर के किसी और हिस्से में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर संदीप राय, डॉ. प्रभात, डॉ. सलीम राज, अब्दुल सलीम, स्पीक मैके के शैलेश महाराजा, हितेश सोलंकी, अशोक नाग्लोत, भूपेंद्र शर्मा, महेंद्र शर्मा, मुकुट सोनी, शरीफ नादान, बिजेंद्र कौशिक, पियूष पारीक आदि मौजूद रहे।

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