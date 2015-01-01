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छठ पर्व:महिलाओं ने बनाए मिट्टी के सूर्यदेव, श्रद्धा से पूजन कर दिया अर्घ्य, एक-दूसरे को सिंदूर भी लगाया

कोटाएक घंटा पहले
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  • शहर में चंबल नदी के किनारे, रंगबाड़ी स्थित कुंड पर बिहारी समाज की महिलाओं ने की छठ मैय्या की पूजा-अर्चना

केरवा जे फरेला घवद से ओह पर सुगा मेड़राय..., ऊग हो सूरज देव... केलवा के पात पर उगे हो सूरज देव छठ मैय्या देहिया... जैसे भोजपुरी लोक गीतों से शहर का माहौल शुक्रवार काे छठ मैय्या हो गया है। घर-आंगन से लेकर घाटों तक व्रतियों के छठ के गीत गूंजे। शुक्रवार शाम व्रतियों ने अरवा चावल, गुड़ व गाय के दूध से बनी खीर और गेहूं के आटे की रोटी खाकर खरना किया। खरना के साथ ही 36 घंटे का निर्जला छठ व्रत शुरू हो गया।

शुक्रवार को निर्जला व्रत रखकर आरकेपुरम, कंपीटिशन कॉलोनी, विस्तार योजना, टीचर्स कॉलोनी, शिवपुरा, हनुमान बस्ती, डीसीएम कुन्हाड़ी क्षेत्र से समाजबंधु रंगबाड़ी, भीतरिया कुंड, किशोर सागर, डीसीएम पुलिया, कुन्हाड़ी क्षेत्र के जलाशयों पर पहुंचे। निर्जल रहकर मिट्टी के सूर्यदेव बनाकर व्रतियों ने पूजा-अर्चना कर स्नान किया। पुरुष और महिलाओं ने परंपरागत तरीके से वस्त्र धारण कर छठ पूजन किया।

शहर के रंगबाड़ी कुंड में पानी में खड़े होकर मिट्टी के सूर्यदेव बनाकर घाट जगाने की परंपरा का निर्वहन किया। महिलाओं ने एक-दूसरे की सिंदूर लगाकर परिवार के सदस्यों की दीर्घायु कामना की। यूपी, झारखंड और बिहार की परंपरानुसार कोटा में समाजबंधुओं द्वारा छठ पर्व मनाया जाता है।

हनुमानगढ़ी में भी हुई पूजा
नदीपार क्षेत्र के हनुमानगढ़ी छठ मैय्या मंदिर में बिहारी समाज ने डूबते सूरज को अर्घ्य देकर छठ पर्व मनाया। इस दौरान उत्तर के पार्षद अनिल सुवालका ने शुभकामनाएं दी। अमलेश गुप्ता, विपिन गुप्ता, अमरनाथ, सोनी गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

आज भी देंगे सूर्य को अर्घ्य
विश्वकर्मा मंदिर विकास समिति के संरक्षक संजय यादव ने बताया कि शनिवार को निर्जल व्रत करते हुए उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। व्रतधारियों के लिए रंगबाड़ी बालाजी परिसर में शाम को आवास, टेंट, लाइट की व्यवस्था की है।

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