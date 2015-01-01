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आत्महत्या:युवक ने फांसी लगाकर जान दी, कारणों का फिलहाल पता नहीं

कोटा2 घंटे पहले
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रामपुरा थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक युवक ने घर पर ही फांसी लगाकर जान दे दी। युवक द्वारा सुसाइड करने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि पुरानी सब्जी मंडी हरिजन बस्ती रामपुरा में रहने वाले जतन (40) पुत्र राधेश्याम ने देर रात को घर पर फांसी लगा ली।

सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच युवक को फंदे से नीचे उतार एमबीएस अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। शव को मोर्चरी रखवाया। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि मृतक के पास से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

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