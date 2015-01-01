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कोविड 19:फिर शुरू हुआ माैताेें का सिलसिला, 4 ने दम ताेड़ा, 92 नए काेराेना रोगी

कोटा24 मिनट पहले
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92 नए काेराेना संक्रमित मरीज आए हैं। वहीं, काेविड हाॅस्पिटल में 4 मरीजाें की माैत हुई है। इस माह में बुधवार सहित चार दिन ऐसे रहे हैं जब काेराेना से किसी की माैत नहीं हुई है। अब माैताें का सिलसिला फिर शुरू हाे गया।

गुरुवार काे महावीर नगर थर्ड निवासी 47 साल के पुरुष, प्रताप चाैक बारां निवासी 68 साल के पुरुष, केशवरायपाटन निवासी 60 साल के पुरुष और रेलवे काॅलाेनी काेटा निवासी 56 साल की महिला की माैत हुई है।

सीएमएचओ डॉ. बीएस तंवर ने बताया कि मौसमी बीमारियों को लेकर कराए जा रहे सर्वे के तहत विभाग की 559 टीमों ने 7874 घरों का सर्वे किया तोे 76 घरों में लार्वा मिला, जिसे नष्ट किया गया।

सीनियर डाॅक्टर काेराेना पाॅजिटिव, लगातार संपर्क में थे सभी : जेकेलोन में शिशु राेग विभाग के एक सीनियर डाॅक्टर काेराेना संक्रमित पाए गए हैं। गत दिनाें वे जांच कमेटियों के साथ वे अस्पताल निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे थे। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल में हड़कंप मचा है।

18 डाॅक्टर लगाए, 17 ग्रामीण क्षेत्राें में ताे एक काे मेडिकल काॅलेज में पाेस्टिंग : राज्य सरकार ने गुरुवार काे राज्यभर में डाॅक्टराें की पाेस्टिंग दी है। उसी के तहत काेटा जिले में भी 18 डाॅक्टर लगाए गए हैं। इनमें से 17 डाॅक्टराें काे ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्राें तथा 1 काे मेडिकल काॅलेज में पाेस्टिंग दी गई है।

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