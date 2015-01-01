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बयान:कोरोना पर राजनीति ना हो, पटाखों पर राेक हटाए राज्य सरकार: राजावत

कोटाएक घंटा पहले
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पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना संक्रमण की आशंका के चलते दीपावली पर पटाखों की बिक्री, आतिशबाजी पर रोक लगाने का विरोध किया है। साथ ही यह राेक हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक दिन का कुछ समय का पटाखों का प्रदूषण लोगों के लिए इतना घातक नहीं है जितना नगरों और महानगरों में रात दिन चलने वाहन, कारखानों का प्रदूषण जानलेवा हो सकता है।

इसलिए राज्य सरकार प्रदेश में पटाखों पर लगाई गई रोक अविलम्ब हटाए। राजावत ने आरोप लगाया कि कोरोना संक्रमण रोकने की प्रतिस्पर्धा में मुख्यमंत्री देश में वाहवाही लूटना चाह रहे हैं, इसलिए कभी वे लम्बे समय तक लाॅकडाउन लगाते हैं तो कभी प्रमुख पर्व दीपावली पर पटाखों पर रोक लगा देते हैं।

जहां पूरे देश में अधिकांश स्थानों पर पटाखों पर कोई रोक नहीं है, वहां केवल राजस्थान में ही मुख्यमंत्री ने पटाखे व आतिशबाजी पर रोक लगाकर वर्षभर से दीपावली का इंतजार कर रहे व्यापारियों और आम जनता की भावनाओं पर कुठाराघात किया है।

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