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सीटीईटी परीक्षा:31 जनवरी को देश के 112 शहरों में होगी

कोटाएक घंटा पहले
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सीबीएसई की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी देशभर के 112 शहराें मे 31 जनवरी रविवार काे आयाेजित की जाएगी। इस संबंध में सीबीएसई के सचिव की ओर से नाेटिफिकेशन जारी कर दिया हैं। इसमें बताया कि यह परीक्षा पहले 5 जुलाई काे हाेनी थी। लेकिन, प्रशासनिक कारणाें से इसे स्थगित कर दिया था। अब यह परीक्षा 31 जनवरी काे हाेगी। साेशल डिस्टेंसिंग और अन्य सुरक्षा कारणाें के चलते अब यह परीक्षा 135 शहराें पर हाेगी।

जबकि पहले यह परीक्षा 112 शहराें में हाेनी थी। इस परीक्षा के लिए नए शहर भी बनाए हैं। शहरों की सूची सीटीईटी बेवसाइट www.ctet.nic.in पर उपलब्ध है। परीक्षा शहर के लिए विकल्प बदलने के लिए उम्मीदवारों से बड़ी संख्या में अनुरोध प्राप्त हुए है। ऐसे में काेविड-19 के कारण उम्मीदवारों को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बाेर्ड ने विकल्प में सुधार के लिए एक माैका दिया है। जहां से वे सीटीईटी परीक्षा में उपस्थित हाेना चाहते है। जो उम्मीदवार अपने परीक्षा शहर को बदलना चाहते हैं। वे 16 नवंबर तक ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं।

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