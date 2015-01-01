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पुलिस कांस्टेबल भर्ती:कोविड पॉजिटिव के लिए अलग कमरे में होगी व्यवस्था

कोटा2 घंटे पहले
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  • आज से 3 दिन 28 केन्द्रों पर 96 हजार अभ्यर्थी देंगे परीक्षा, 1000 अधिकारियों व कर्मचारियों की लगाई ड्यूटी

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए शहर में 6, 7 और 8 नवंबर को 28 केन्द्रों पर दो पारियों में 96 हजार परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा सुबह 7 से 8.30 बजे तक और दोपहर में 1 बजे से 2.30 बजे तक दो पारियों में होगी। इंटरनेट सेवाएं बंद रखने पर फिलहाल गुरुवार रात तक कोई आदेश नहीं आया हैं। सभी परीक्षा केन्द्रों पर जैमर लगाए जाएंगे।

96 छात्रों पर एक बायोमैट्रिक मशीन लगाई गई है, उस आधार पर अभ्यर्थी की उपस्थिति दर्ज होगी। पेपर स्टॉक केन्द्रों, रूट और परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा के लिए करीब 500 पुलिस अधिकारियों व 500 अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। हर सेंटर पर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी।एएसपी मुख्यालय राजेश मील ने बताया कि इस बार सीआई, डीएसपी व एएसपी स्तर के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। गुरुवार रात को 500 पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई। कोटा में यह परीक्षा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के माध्यम से हो रही है। कंपनी के 500 कर्मचारियों को परीक्षा के लिए तैनात किया गया है। इसके अलावा आरएसी की कंपनियां तैनात रहेंगी।

कोरोना पाॅजिटिव: सभी 28 केन्द्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर व्यवस्था की गई है। परीक्षार्थी अगर कोरोना पाॅजिटिव हैं तो उसे पीपीई किट कंपनी द्वारा दिया जाएगा और उसे पहनकर परीक्षा देनी होगी। उसको अलग कमरे में बैठाया जाएगा। हर सेंटर पर एक कमरा इसके लिए अलग से रखा गया है।
मास्क व सेनेटाइजर : हर सेंटर पर मास्क व सेनेटराइजर की व्यवस्था की गई है। सभी को मास्क लगाकर आने की हिदायत दी है, लेकिन कोई भूल जाए या मास्क खराब हो जाए तो उसे निशुल्क मास्क दिया जाएगा।
ऐसे होगी चेकिंग : संदेह होने पर पुलिस अभ्यर्थी का मास्क हटवाकर चेकिंग करेगी। वहीं, हर अभ्यर्थी को अच्छे से चेक किया जाएगा। इसके लिए चेक करने वाले को दस्ताने पहनाए जाएंगे और चेकिंग के पहले व बाद में सेनेटाइज करवाया जाएगा।

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