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पड़ताल:19 अगस्त से लापता टाइगर एमटी-1 का 78 दिन बाद भी सुराग नहीं, जीवित होने की उम्मीद नहीं

काेटा2 दिन पहले
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  • मुकंदरा टाइगर रिजर्व में लापता बाघ बना रहस्य, तलाशी के सारे प्रयास कर चुका है विभाग
  • डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की टीम भी नहीं तलाश पाई

प्रदेश के तीसरे टाइगर रिजर्व में 19 अगस्त से लापता टाइगर एमटी-1 का 78 दिन बाद भी रेगुलर माॅनिटिरिंग, ट्रेकिंग और सर्चिंग के बाद सुराग नहीं मिला है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ टीम द्वारा कैमरा ट्रैप से लेकर ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे में भी आठ हजार हैक्टेयर एरिया में बाघ हाेने के संंकेत नहीं मिले हैं, जिससे उसके जीवित हाेने की पुष्टि हाे सके। ऐसे में अब उसके जिंदा होने की उम्मीद कम है।

एक्सपर्ट भी कह चुके हैं कि बाघ का लंबे समय तक गायब रहने की ऐसी स्थिति सामने नहीं आती है। ऐसे में अब यहां जीवित मिलना मुश्किल है। वहीं, विभाग की ओर बाघ के मिसिंग हाेने के बाद से तलाशी के लिए हर स्तर पर प्रयास भी हाे चुके हैं। रणथंभाैर से एक्सपर्ट ट्रैकिंग कर चुके हैं। ड्राेन से भी तलाशी हाे चुकी है। काॅम्बिंग ऑपरेशन में भी रिजल्ट जीराे आया है। ऐसे में अब बाघ के जीवित हाेने की संभावना शून्य है। हालांकि रिजर्व के अधिकारियाें की ओर से इस मामले में डीसीएफ काे बाघ की तलाशी के लिए भी रिमाइंडर भिजवाया है।

एमटी-2 के शावक का नहीं लगा सुराग

मुकंदरा में दाे महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भास्कर ने एमटी-2 के एविडेंस काे लेकर पड़ताल की। इसमें कैमरा ट्रैप में एविडेंस से लेकर एनिमल्स की काॅलिंग के अलावा किसी भी तरह के किल करने के सबूत नहीं मिले हैं। साथ ही बाहरी एरिया में बाघ मूवमेंट काे लेकर भी ग्रामीणाें से पड़ताल की ताे इसमें किसी भी तरह के बाघ जीवित हाेने की बात सामने नहीं अाई हैं। एेसे में अब क्लीयर है कि बाघ एमटी-1 एनक्लाेजर में जिंदा नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब रिजर्व में एमटी-2 बाघिन के मिसिंग शावक का तीन अगस्त से अभी तक किसी भी तरह के एविडेंस नहीं मिले हैं। ऐसे में अब इसका मिलना संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की अाेर से हुए साइंस सर्वे कैमरा ट्रैप अाैर अाैर ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे में भी बाघ के सबूत नहीं मिले हैं। एेसे में क्लीयर है कि बाघ एनक्लाेजर में जिंदा नहीं है।

10 दिन में हाेगा डेटा एनालिसिस: डाॅ. भटनागर
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के लैंड स्कैप काे-ऑर्डीनेटर डाॅ. अभिषेक भटनागर ने बताया कि मुकंदरा के अाठ हजार हैक्टेयर एरिया में टीम ने निर्धारित प्राेटाेकाॅल के तहत कैमरा ट्रैप सिस्टम लगाया था। टीम ने सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। 10 दिन में डेटा एनालिसिस हाे सकेगा। ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे के लिए रिजर्व की टीम काे ट्रेनिंग दी गई थी। जल्द ही रिपाेर्ट तैयार कर विभाग काे साैंप दी जाएगी।

ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे पूरा, वन्यजीवों की हो चुकी है गणना

रिजर्व में आठ हजार हेक्टेयर एरिया में कैमरा ट्रैप के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की ओर से ट्रांजेक्ट लाइन सर्वे पूरा हाे गया है। दाे-दाे किमी लंबी ट्रांजेक्ट लाइन में वन्यजीवाें की गणना हाे चुकी है। बाघाें की माैत के बाद एनटीसीए की टीम ने भी विजिट कर बाघाें के लिए प्रे-बेस यानी शिकार के लिए काम अाने वाले वन्यजीवाें की स्थिति का पता लगाने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद अब यह कार्य पूरा हुआ है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ ने यहां 80 कैमरा ट्रैप लगाए थे। उसमें आए फाेटाेज के आधार पर अब वन्यजीवाें की स्थिति का पता लग सकेगा।

इस रिपाेर्ट के आधार पर यहां प्रे-बेस छाेड़े जा सकेंगे

बाघ के अंतिम स्पॉट एिरया में फिर से तलाश करना चाहिए

मुकंदरा में यदि यह मिसिंग बाघ घायल अथवा बीमार हाेने की स्थिति में सुरक्षित जगह पर चल जाता है ताे उसके मिलने के चांस कम हाे जाते हैं। उसके सबूत भी नहीं मिलते हैं। वहीं, दूसरी अाेर विभाग काे एक बार फिर से बाघ के अंतिम स्पाॅट एरिया के आसपास वाले वाटर प्वाइंट पर सर्चिंग करनी हाेगी। वहां पर माॅनिटरिंग करनी हाेगी। मिट्टी के पगमार्क की उस स्थान के अासपास प्राेसेस अपनानी हाेगी। साथ ही अासपास के गांवाें से लेकर वन्यजीवाें के अलाॅर्म काॅल पर भी ध्यान देना हाेगा।

-केसी जाेशी | रिटायर्ड डीसीएफ

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