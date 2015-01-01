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  • Today, The Amazing Combination Of Trayodashi And 13th, Will Be 13 Times The Benefit On The Purchase Of Gold And Silver

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शुभ संयोग:आज त्रयोदशी और 13 तारीख का अद्‌भुत संयोग, सोने-चांदी की खरीद पर मिलेगा 13 गुना फायदा

कोटा16 मिनट पहले
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  • इस बार धनतेरस पर 95 साल बाद अपनी राशि में रहेंेगे गुरु, इससे व्यापार में तेजी और उन्नति के योग

आस्था, उजास और उल्लास के महापर्व का आगाज आज यानी धनतेरस से होगा। इस बार धनतेरस का पर्व कई अनूठे शुभ योगों का संगम लेकर आ रहा है। यह संगम मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने के साथ लोगों को बीमारियों से भी बचाएगा। आज प्रदोष व्रत के साथ धनतेरस मनाई जाएगी। आज त्रयोदशी और 13 तारीख के संयोग से खरीद का 13 गुना लाभ मिलेगा।

ज्योतिषाचार्य अमित जैन ने बताया कि धनतेरस पर 95 साल बाद अनूठा संयोग बन रहा है। गुरु अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। ऐसा संयोग इससे पहले 15 अक्टूबर 1925 को धनतेरस पर बना था। इसका असर व्यापार में तेजी और उन्नति के रूप में दिखाई देता है। इस दिन आयुष्मान योग आरोग्यता के लिए भगवान धन्वंतरि का पूजन विशेष फलदायी है।

मृदु तथा मित्र संज्ञक नक्षत्र की साक्षी में सोना, चांदी तथा बर्तनों की खरीद शुभ रहेगी। शुक्रवार के दिन चित्रा नक्षत्र, आयुष्मान योग तथा तुला राशि के चंद्रमा की साक्षी में आ रही है। इस दिन आयुर्वेद के अधिष्ठाता देव भगवान धन्वंतरि का प्राकट्य हुआ था। स्वास्थ्य को सर्वोत्तम धन माना गया है। इसलिए इस दिन आयु व आरोग्यता के लिए भगवान धन्वंतरि के पूजन का विधान है। शनि ग्रह भी स्व राशि मकर पर होने से भौतिक जगत में कीमती धातु, भूमि, भवन, वाहन, गृह उपयोग में आने वाली वस्तुओं आदि की खरीद विशेष फलदायी होगी।
भास्कर खास: जानिए धनतेरस पर क्यों है दीपदान, सोना-चांदी और पीतल खरीदने का विशेष महत्व
समुद्रमंथन में भगवान धनवंतरि कलश में अमृत लेकर निकले थे। इसलिए इस दिन धातु के बर्तन खरीदने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि धनवंतरि को पीतल बहुत ​​प्रिय है। एेसे में धनतेरस के दिन पीतल की वस्तुएं खरीदना शुभ होता है। आमतौर पर लोग इस दिन सोने-चांदी के आभूषण खरीदते हैं।

धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है और उन्हें चांदी अति प्रिय है। ऐसे में इस दिन चांदी खरीदना अच्छा माना जाता है। कहते हैं कि धनतेरस पर चांदी खरीदने से यश, कीर्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है।
धनतेरस पर सुख-समृद्धि के लिए दीपदान करें, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति के लिए चौमुखा दीपक जलाएं

  • इस दिन भगवान धन्वंतरि का विधि विधान पूर्वक पूजन करें।
  • घर में नया झाडू और सूपड़ा लाएं और विधि से पूजन करें।
  • शाम काे दीपक प्रज्वलित कर अपने मकान, दुकान आदि को सजाएं।
  • मां लक्ष्मी को गुलाब की माला पहनाएं और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
  • सामर्थ्य अनुसार तांबे, पीतल, चांदी के गृह-उपयोगी नए बर्तन व आभूषण खरीदें।
  • धनतेरस के दिन सूखे धनिया के बीज खरीद कर घर में रखने से परिवार की धन संपदा में वृद्धि होती है।
  • शाम काे 13 दीपक जलाकर तिजोरी में धन के देवता कुबेर का पूजन करे।
  • ध्यान मंत्र-यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन-धान्य अधिपतये धन-धान्य समृद्धि मे देही दापय स्वाहा।’ का उच्चारण कर भगवान कुबेर यंत्र पर फूल चढ़ाएं।
  • मंत्र द्वारा चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें, कपूर से आरती उतारकर मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें।
  • तेरस के सायंकाल किसी पात्र में तिल के तेल से युक्त दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद गंध, पुष्प, अक्षत से पूजन कर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके यम से निम्न प्रार्थना करें- ‘मृत्युना दंडपाशाभ्याम्‌ कालेन श्यामया सह। त्रयोदश्यां दीपदानात्‌ सूर्यज प्रयतां मम।
  • दीपकों से यम की प्रसन्नता के लिए सार्वजनिक स्थलों को प्रकाशित करें।
  • संध्या के समय में घर में एक चौमुखा दीपक दक्षिण दिशा की तरफ जलाएं। दीपक जलाने से मृत्यु के देवता यमराज खुश होते हैं और परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति और सुरक्षा प्रदान करते हैं।

यही नहीं चांदी को चंद्रमा का प्रतीक भी माना जाता है, जो मनु्ष्य के जीवन में शीतलता लेकर आती है। इस दिन धातु के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता। धनतेरस के दिन झाडू खरीदना शुभ होता है। धनतेरस के दिन झाडू जरूर खरीदें। झाडू को मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाडू खरीदने से दरिद्रता का नाश होता है। इस दिन झाडू खरीदने से घर का वातावरण भी सकारात्मक रहता है।

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