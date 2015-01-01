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गिरफ्तारी:चाकूबाजी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

कोटा2 घंटे पहले
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आरकेपुरम पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध करवाया है। डीएसपी कल्पना सोलंकी ने बताया कि कुछ दिनों पहले शकरू और उसके बड़े भाई प्रकाश पर कहासुनी के बाद बदमाशों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया था। मामले में पुलिस ने आरोपी बंटी उर्फ पंकज पांचाल और चंद्रप्रकाश को गिरफ्तार किया है।

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