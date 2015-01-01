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बाड़ाबंदी:लंच के बहाने यूडीएच मंत्री धारीवाल ने कांग्रेसी पार्षदों को बताए सत्ता के मायने

कोटा25 मिनट पहले
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बाड़ाबंदी में गए कांग्रेस के सभी 39 पार्षदाें काे शनिवार काे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने अपने घर पर खाने पर बुलाया। उन्हें राजस्थानी भाेजन बाफला चूरमा खिलाया। इसके बाद मंत्री ने एक-एक पार्षद से बातचीत कर उनके और उनके वार्ड के बारे में जानकारी ली। लंच के बाद काेर कमेटी के सदस्याें के साथ आगामी रणनीति काे लेकर चर्चा हुई। एक बार फिर मंत्री धारीवाल ने वाे ही बयान दाेहराया कि दक्षिण में सीएम गहलाेत का जादू चलेगा और बाेर्ड कांग्रेस का बनेगा। रविवार काे सभी पार्षदाें काे जयपुर घुमाया जाएगा।

मंत्री ने कहा-कोटा दक्षिण में भी कांग्रेस का बोर्ड बनेगा

हाेटल में ठहरे सभी पार्षदाें काे मंत्री धारीवाल के बंगले पर लंच के लिए ले जाया गया। जहां मंत्री के साथ भाेजन के बाद उन्हाेंने फाेटाे सेशन करवाया। मंत्री ने एक-एक पार्षद से मुलाकात की। इस दाैरान उनके परिचय साथ-साथ राजनीतिक बैकग्राउंड से लेकर उनके वार्ड की स्थिति, पहले काैन पार्षद था, अभी वहां क्या समस्याएं हैं।

पार्षद का वार्ड काे लेकर क्या प्लान है आदि बिंदुओं पर बातचीत हुई। उसके बाद सभी पार्षदाें काे वापस हाेटल ले जाया गया। दाेपहर में कांग्रेस काेर कमेटी में शामिल जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, प्रवक्ता राजेंद्र सांखला, विद्याशंकर गाैतम, नईमुद्दीन गुड्डू, प्रत्याशी राजीव अग्रवाल के साथ मंत्री ने बैठक की।

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