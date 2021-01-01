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कार्रवाई:यूआईटी ने चंबल रिवर फ्रंट के रास्ते में आ रहे 41 मकान तोड़े

कोटा2 दिन पहले
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चंबल रिवर फ्रंट के निर्माण के दाैरान रास्ते में आ रहे गुजराती बस्ती के 41 मकानाें काे यूआईटी की टीम ने भारी पुलिस लवाजमे के साथ 3 घंटे कार्रवाई कर ताेड़ दिया। बस्ती का अधिकांश हिस्सा साफ कर दिया गया। इससे पहले यूआईटी द्वारा इन लाेगाें काे पुनर्वास याेजना के तहत मकानाें का अधिग्रहण कर माेहनलाल सुखाड़िया याेजना में बसाया गया है।

माैके पर कुछ लाेगाें ने कार्रवाई का मामूली विराेध भी किया, लेकिन समझाइश के बाद मामला शांत हाे गया। नयापुरा चंबल पुलिया के नीचे बसी गुजराती बस्ती का काफी हिस्सा चंबल रिवर फ्रंट याेजना में आ रहा है। यह बस्ती डूब क्षेत्र में भी आती है और समय समय पर यहां एक के बाद एक मकान बनते चले गए।

अभी जब चंबल रिवर फ्रंट की याेजना बनाई गई ताे बस्ती का काफी हिस्सा उसके रास्ते में आ रहा था। इस पर यूआईटी ने यहां सर्वे करवाया और मकानाें में रहने वालाें काे माेहनलाल सुखाड़िया आवासीय याेजना में जगह देकर मकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। इसके बाद साेमवार काे यूआईटी तहसीलदार रामकल्याण यादवेंद्र व इंस्पेक्टर आशीष भार्गव तथा डीएसपी भगवत सिंह हिंगड़ के नेतृत्व में यूआईटी व पुलिस का लवाजमा दाेपहर 1 बजे माैके पर पहुंचा।

4 बड़ी जेसीबी और पाॅकलेन की मदद से मकानाें काे ढहा दिया गया। इस दाैरान वहां पर रहने वाले कुछ लाेगाें ने इस बात का विराेध किया कि उन्हें पुनर्वास में इतना बड़ा मकान नहीं मिला, जितना यहां था। कुछ लाेगाें ने वहां से पत्थर और खिड़की-दरवाजे ले जाने के लिए माेहलत मांगी। अधिकारियाें ने समझाया ताे मामला शांत हुआ। करीब 3 घंटे की कार्रवाई में 41 मकान ताेड़ दिए गए।

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