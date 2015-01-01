पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना का असर:हाड़ाैती में पहली बार कृषि विवि में होगा वर्चुअल दीक्षांत समारोह

कोटाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • 28 नवंबर को होने वाले चाैथे दीक्षांत समाराेह में 135 स्टूडेंट्स को डिग्री और चार काे गाेल्ड मेडल दिए जाएंगे

हाड़ाैती में पहली बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से 28 नवंबर काे वर्चुअल माेड में दीक्षांत समाराेह का आयाेजन किया जाएगा। यह आयाेजन सुबह 11 बजे शुरू हाेगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से समाराेह के लिए तैयारियाें काे अंतिम रूप दिया जा रहा है। हाड़ाैती की यूनिवर्सिटिज में यह पहला अवसर है, जब काेविड-19 के चलते पहला दीक्षांत समाराेह वर्चुअल माेड में हाेगा। समाराेह में कुल 135 स्टूडेंट्स काे ऑनलाइन डिग्रियां, 4 स्टूडेंट्स काे 6 गाेल्ड मैडल सहित अन्य उपाधियां मिलेंगी। यूनिवर्सिटी की ओर से इस माेड पर हाेने वाले समाराेह के लिए स्टूडेंट्स काे लिंक भेज दिया है।

इन्हें मिलेंगी डिग्रियां ओर मेडल
सेशन 2018-19 में कुल 135 स्टूडेंट्स काे उपाधियाें के अलावा 4 स्टूडेंट्स काे 6 गाेल्ड मैडल मिलेंगे। इनमें राकेश एम काे हाॅर्टिक्लचर फ्रूट साइंस में चांसलर गाेल्ड मैडल और हाॅर्टिकल्चर वेजीटेबल में अपूर्वा पाॅल्ड काे मास्टर गाेल्ड मैडल और पुष्पेंद्र कुमार काे वाइस चांसलर गाेल्ड मैडल और पुष्पेंद्र काे हाॅर्टिकल्चर में और रेनू काे एग्रीकल्चर में बैचलर गाेल्ड मैडल दिया जाएगा।

5 लाख की हाेगी बचत
यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि पहले की तरह हाेने वाले दीक्षांत समाराेह में करीब 5 लाख रुपए तक खर्च हाे जाते थे। लेकिन, वर्चुअल माेड पर समाराेह हाेने से इस राशि की बचत हाेगी। साथ ही काेविड-19 की गाइड लाइन की पूरी पालना की जा सकेगी।

^यूनिवर्सिटी की ओर से 28 नवंबर काे वर्चुअल माेड में दीक्षांत समाराेह का आयाेजन किया जाएगा। यह हाड़ाैती में पहला वर्चुअल माेड पर समाराेह हाेगा। समाराेह की तैयारियां की जा रही हैं।
- प्राे. डीसी जाेशी, वीसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें