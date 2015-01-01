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अभियान:महिलाओं ने निकाली रैली

काेटा2 दिन पहले
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राजस्थान पुलिस द्वारा संचालित आवाज अभियान के तहत कोटा पुलिस, लाइंस क्लब कोटा नाॅर्थ, एनजीअाे की अाेर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश मील, प्रशिक्षु आरपीएस मृत्युंजय, अध्यक्ष नितिन भंडारी, महिला अपराध शाखा कलावती चौधरी निरीक्षक, महिला थाना निरीक्षक चंद्रज्योति शर्मा, अजय वर्मा, सीएलजी सदस्य हेमंत जैन के सानिध्य में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से रैली निकाली गई।

अभियान के सहयोगी संस्था के वरुण रस्सेवट ने बताया कि आवाज रैली महिला सशक्तिकरण का विशाल संदेश देने के लिए महिलाओं के विशाल समूह के साथ गोविंदनगर सामुदायिक भवन उद्योगनगर से एसएफ चौराया तक आयोजित की गई। रैली की शुरुअात पुलिस अधीक्षक राजेश मील ने हरी झंडी दिखाकर की। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस का संदेश दिया। रैली के दौरान महिलाओं ने महिला अपने हक को पहचानो, नारी का सम्मान करो, नारी सबसे आगे आदि नारों से महिला सुरक्षा व महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया।

रस्सेवट ने आवाज एक विशेष अभियान पोस्टर, बैनर के माध्यम से महिला कानूनी अधिकार, महिला सुरक्षा हैल्पलाइन, लैंगिक समानता, युवाओं में नारी सम्मान आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

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