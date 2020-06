इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, बैंक अकाउंट खोलने, डिमैट अकाउंट खोलने में आएगा काम

दैनिक भास्कर Jun 07, 2020, 06:47 AM IST

रामगंजमंडी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैन कार्ड की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया है। आईटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि अब आप इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जा कर मिनटों में पैनकार्ड बनवा सकते हैं। जिस किसी के पास आधार कार्ड है उन्हें आसानी से ई-पेन मिल सकता है।

जानकारी के अनुसार ई-पेन का मतलब ऑनलाइन द्वारा जनरेटेड पैन कार्ड है। खास ये बात है कि अब महज 10 मिनट में कोई भी अपना पैन कार्ड बनवा सकता है। पैन कार्ड नहीं होने पर आपके कई काम रुक सकते हैं और इस वजह से आप पर हजारों का जुर्माना भी लग सकता है। ई-पेन हर मायने में लेमिनेटेड पैन कार्ड की तरह ही है। इसका इस्तेमाल भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, बैंक अकाउंट खोलने, डिमैट अकाउंट खोलने या अन्य किसी भी जरूरत के लिए कर सकते हैं।

ई-पेन बनवाने का प्रोसेस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर Instant PAN through Aadhaar पर क्लिक करना होगा और फिर Get New PAN को चुनना होगा। आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी वैलिडेशन के बाद आपको ई-पेन जारी कर दिया जाएगा।

आधार से मिलती है जानकारी, पैन कार्ड और आधार कार्ड स्वत: ही लिंक हो जाते हैं

एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के जरिए पैन कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन, इन दोनों ईकाईयों से पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको एक तय चार्ज देना होता है। इसके उलट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से बिल्कुल फ्री में पैन कार्ड मिलता है। वहीं, इंस्टैंट पैन फैसिलिटी के तहत आपको कोई विस्तृत फॉर्म नहीं भरना होता है। जरूरी जानकारी आपके आधार से ही जुटा ली जाती है। इसके साथ ही, पैन कार्ड और आधार कार्ड स्वत: ही लिंक हो जाते हैं। लिकिंग के लिए आपको अगल से कुछ नहीं करना होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दावा है कि इंस्टैंट पैन के लिए करीब 10 मिनट ही लगते हैं।

आवेदक को मिलेगी एक पीडीएफ कॉपी

कोटा के कर सलाहकार अनिल काला ने बताया कि इसमें आवेदनकर्ता को पीडीएफ फॉर्मेट में पैन कार्ड की एक कॉपी मिलती है, जिसपर क्यूआर कोड होता है। इस क्यूआर कोड में आवेदक का डेमोग्राफिक डिटेल व फोटो होता है। आवेदन करते समय में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर 15 डिजिट का एक नंबर भेजा जाता है। इसी नंबर की मदद से ई-पेन डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी एक कॉपी आवेदन की ई-मेल आईडी पर भी भेजी जाती है। लेकिन, आधार से ई-मेल आईडी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-पेन से जुड़े नियमों में बदलाव कर इसे सरल बनाया है। इससे लोगों को अब सुविधा होगी।