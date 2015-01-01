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बालिका से ज्यादती:बालिका से ज्यादती, दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, कार भी बरामद की

रामगंजमंडी3 घंटे पहले
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  • रामगंजमंडी क्षेत्र में जीजा और साले ने की थी ज्यादती

क्षेत्र के एक गांव से बुधवार को मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया था।जिसमें जीजा व साले ने एक बालिका के साथ सामूहिक ज्यादती की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बुधवार को आरोपी ओमप्रकाश पुत्र छोटू लाल गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, गुरुवार को दूसरे आरोपी रूपचंद पुत्र किशनलाल गुर्जर निवासी खजूरनाकला अंता को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटना को अंजाम देने में काम ली गई कार को भी बरामद कर लिया है। सीआई हरीश भारती ने बताया कि पीडि़ता ने अपने माता-पिता के साथ 15 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 13 दिसंबर दोपहर 2 बजे में मेरे माता-पिता हमारे गांव के रूपचंद गुर्जर व उसकी पत्नी और उसका भाई कार से जागरण प्रोग्राम में शामिल होने के लिए एक गांव में आए थे।पीड़िता ने यह बताया पुलिस रिपोर्ट मेंपीडि़ता के माता-पिता गांव में ही रुक गए थे। रूपचंद व उसकी पत्नी फोरुता ने कहा कि मेरा ससुराल खैराबाद है, जहां चलकर नहाकर आ जाते हैं। उनके कहने पर मैं उनके साथ खैराबाद आ गई। रूपचंद ने उसकी पत्नी को उसके घर पर उतार दिया। इसके बाद मुझे बहलाकर जंगल में ले गए और जीजा-साले ने ज्यादती की। पहले आरोपी को पहले पकड़ लिया।

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