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रामगंजमंडी पालिका चुनाव:अब फ्रंटफुट पर कांग्रेस...बागी पार्षद बहादुर सिंह ने लिया नाम वापस, देवीलाल सैनी की राह हुई आसान

रामगंजमंडी3 घंटे पहले
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  • भाजपा-कांग्रेस के अलावा एक निर्दलीय मैदान में, 20 दिसंबर को होगा चेयरमैन का चुनाव

शहर की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं ने अपने-अपने वार्डों के जनप्रतिनिधि चुन लिए हैं। अब शहर के प्रथम नागरिक चेयरमैन के लिए उठापटक चल रही है। दो दिन पहले तक बैकफुट पर दिख रही कांग्रेस गुरुवार को एक बार फिर फ्रंटफुट पर दिखाई दी। सामान्य सीट से ओबीसी पार्षद को टिकट देने से नाराज होकर 4 पार्षद कांग्रेस से बागी हो गए थे। कांग्रेस पार्षद बहादुरा सिंह ने तो निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल भी कर दिया था, लेकिन बुधवार को जयपुर में मंत्री शांति धारीवाल व पार्टी पदाधिकारियों की समझाइश के बाद वे मान गए। ऐसे में वर्तमान हालातों में कांग्रेस पालिका में बोर्ड बनाने वाली सबसे मजबूत पार्टी हो गई है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं हुई तो कांग्रेस प्रत्याशी देवीलाल सैनी चेयरमेन बन जाएंगे। कांग्रेस से बागी हुए पार्षद बहादुर सिंह गुरुवार सुबह जयपुर से रामगंजमंडी पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के साथ उन्होंने चर्चा की। उन्होंने दिन में अपना पर्चा वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि अब हम कांग्रेस के साथ हैं।

रामगजमंडी| नगरपालिका चुनाव 2015 में भाजपा ने हेमलता शर्मा को चेयरमैन का प्रत्याशी बनाया था। उनकी घोषणा के बाद अन्य दावेदार विजय गौतम और महेश श्रीवास्तव नाराज हो गए थे। विजय गौतम की पत्नी ममता गौतम उस समय चेयरमैन की दावेदार थीं। इसी नाराजगी को लेकर भाजपा में बगावत हो गई और पार्टी दो खेमों में बंट गई। ममता गौतम ने उस समय भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। चेयरमैन के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी हेमलता शर्मा को 15 और भाजपा की बागी निर्दलीय ममता गौतम को 14 वोट मिले थे, एक वोट निरस्त हो गया था। गौरतलब बात यह है कि कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था और कांग्रेस पार्षदों ने भाजपा और निर्दलीयों को वोट दिया था।अविश्वास प्रस्ताव लाए, लेकिन खारिज हो गयाउस समय हेमलता शर्मा चेयरमैन की सीट पर बैठ गईं, लेकिन उनके विरोधी फिर से सक्रिय हो गए। हेमलता शर्मा के कार्यकाल के बीच में 30 में से 23 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। जिसमें भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप लगाए गए थे। अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान किया गया तो ज्यादातर पार्षदों में हेमलता शर्मा के पक्ष में वोट दिया और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला पाए। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव में भी क्रॉस वोटिंग हुई थी, जो लोग विरोधियों के साथ थे, उन्होंने ने भी चेयरमैन के पक्ष में मतदान किया था।नगरपालिका उपाध्यक्ष चुनाव में भी बगावत हुईपिछले नगरपालिका कार्यकाल के चुनाव में अध्यक्ष की तरह पालिका उपाध्यक्ष के लिए भी भाजपा प्रत्याशी ओमप्रकाश गुर्जर और भाजपा के बागी महावीर पोरवाल के बीच मतदान हुआ था। खास बात यह रही कि दोनों प्रत्याशियों को 15-15 बराबर वोट मिले थे। ऐसे में नियमानुसार गोटी से फैसला करना पड़ा।इसके बाद ओमप्रकाश गुर्जर वाइस चेयरमैन चुने गए थे। यानी कि बगावत और क्रॉस वोटिंग रामगंजमंडी के लिए नई बात नहीं है, ऐसे में कांग्रेस को अगले दो दिन संभलकर चलना होगा। अगर विरोधी रणनीति में कामयाब हो गए तो कांग्रेस को हाथ में आई हुई पालिकाध्यक्ष की सीट से हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि, इस बारे में रामगंजमंडी के कांग्रेस नेताओं का कहना है कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी और हम ही चेयरमैन बनाएंगे। 20 दिसंबर को हमारी पार्टी का पार्षद ही चेयरमैन की शपथ लेगा।

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