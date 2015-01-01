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विवाद:भूमि विवाद को लेकर दो भाइयों में चली लाठियां, 4 घायल

रामगंजमंडी37 मिनट पहले
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शहर के समीपवर्ती गांव न्यामतखेड़ी में गुरुवार को जमीन विवाद में दो भाइयों के परिवार में झगड़ा हो गया। झगड़े में दोनों और से महिला सहित चार लोग घायल हो गए।

घायलों को रामगंजमंडी अस्पताल लाया गया। पुलिस जानकारी के अनुसार गांव के दो भाई बजरंग लाल और प्रकाश चन्द के मध्य पुश्तैनी कृषि भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। गुरुवार को दोनों भाइयों के परिवार भूमि के बंटवारे को लेकर आपस में झगड़ पड़े। झगड़े में दोनों ओर से लाठियों का उपयोग किया गया। जिससे दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए। एक पक्ष की महिला के सिर पर चोट लगी। वहीं, तीन अन्य लोगों को चोटें आई हैं। सभी का रामगंजमंडी अस्पताल में उपचार किया गया। पुलिस ने दोनों ओर से क्रॉस केस दर्ज कर लिया है। दोनों पक्षों के चार लोगों को थाने में पाबंद किया गया है।

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