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मास्क ही वैक्सीन:इनमें किस तरफ हैं आप? वो जो मास्क लगाते हैं...या वो जो बिना मास्क दूसरों को बीमारी दे रहे हैं

रामगंजमंडी3 घंटे पहले
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मास्क पहनने के लिए भास्कर केंपेन... जो बिना मास्क नजर आए उसे रोकिए, टोकिए। क्योंकि देश दुनिया के कई विख्यात डॉक्टर भी सलाह दे चुके हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आती, मास्क को ही वैक्सीन मानंे। काेराेना से जंग में अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि केवल कोरोना से सतर्क करना है। प्रण लीजिए कि खुद तो मास्क पहनेंगे, जो नहीं पहनेगा, उसे टोकेंगे भी। जब भी बाहर जाएंगे, मास्क लगाकर ही जाएंगे। गुरुवार को भास्कर ने बाजार का दाैरा किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना होती दिखाई नहीं दी।

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