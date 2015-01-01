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हादसे में मौत:सातलखेड़ी मेें पिकअप की चपेट में आई महिला की मौत

रामगंजमंडी3 घंटे पहले
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कस्बे में 19 वर्षीय महिला की कोटा स्टोन के स्टाक में पिकअप की चपेट में आने से मृत्यु हो गई है। कस्बे की वार्ड नंबर 6 निवासी मनीषा बैरवा कोटा स्टोन के स्टॉक में काम करती थी। जिसकी गुरुवार दोपहर को दुर्घटना में घायल हो गई थी। जिसे प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया गया वहां पर चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। 1 महीने पहले उसके पिता राकेश बैरवा की फंदे से लटककर मृत्यु हुई थी। परिवार पर 1 महीने में यह दूसरी बार दुखों का पहाड़ गिरा है। ।एक साल पहले ही महिला की शादी हुई थी। जिसे कुछ दिनों बाद ससुराल जाना था।

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