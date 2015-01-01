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निराश लौटे उपभोक्ता:एटीएम में कैश नहीं होने से निराश लौटे उपभोक्ता

रटलाई4 घंटे पहले
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कस्बे के एकमात्र एसबीआई के एटीएम में गुरुवार को दिनभर कैश नहीं मिलने से उपभोक्ता निराश लौटे। इस पर उपभोक्ताओं ने नाराजगी व्यक्त की। बड़ी संख्या में उपभोक्ता इस बैंक से जुड़े हैं।एटीएम मशीन में नोट नहीं होने से कैश नहीं मिल पाया और उपभोक्ताओं को निराश लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि त्योहारी सीजन के दौरान एटीएम से नोट नहीं होने से आवश्यक सामान की खरीदारी में परेशानी हुई। उपभोक्ताओं ने नियमित और पर्याप्त के रखे जाने की मांग की। उपभोक्ताओं की शिकायत पर शाम 4:15 बजे शाखा प्रबंधक ज्ञानेंद्र ठाकुर से संपर्क करने पर बताया कि कार्य की अधिकता के चलते एटीएम में रुपए नहीं डाले जा सके अभी डलवा रहे हैं।

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