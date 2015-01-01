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अनियंत्रित:जावदा में 3 तो रावतभाटा में दो कोरोना मरीज मिले

रावतभाटाएक घंटा पहले
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  • कोरोना का कहर थमा नहीं, सावधानी बरतें

कोरोना का कहर अभी थमा नहीं है, दूसरी और तीसरी लहर सामने आ रही है। रावतभाटा क्षेत्र में कोरोना की फिर दस्तक दी है। बड़ी बात है कि दूरस्थ क्षेत्र जावदा जैसे ग्रामीण इलाके में 3 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है। इधर रावतभाटा में भी दो नए मामले सामने आए हैं। संक्रमित की संख्या 500 पार हो गई है। कुल संक्रमित 509 हो गए हैं।गुरुवार को आई संक्रमित हो में 23 और 30 वर्ष के जावदा में पुरुष और 38 वर्ष की महिला पॉजिटिव आई है वही रावतभाटा में 19 वर्ष का युवा और 50 वर्ष के पुरुष पॉजिटिव आए हैं। इससे पहले बुधवार को तीन लोग पॉजिटिव आए थे जिसमें दो रावतभाटा के और एक भैंस रोड गढ़ का मामला था। अट्ठारह एक्टिव मामले चल रहे हैं। जबकि बीच में 10 ही मामले रह गए थे। अब तक कुल 4615 सैंपल लिए जा चुके हैं। प्रत्येक 10 व्यक्ति पर एक व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। दो व्यक्ति अभी भी कोटा में भर्ती हैं जिसमें एक मेडिकल कॉलेज में और एक सुधा अस्पताल में है। ऐसे में लोगों से अनुरोध है कि अभी भी बचाओ पूरी तरह करें। कोरोना से बचाव को लेकर सभी सावधानियां गंभीरता से बरतें। बाहर निकलते समय हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग रखे । मास्क पहने। लापरवाही नहीं बरतें।जो लोग कहते थे कि हमें कोरोना नहीं हो सकता उन लोगों को भी हो चुका है।ट्रोले के चालक ने नियंत्रण करने के लिए बाहर की ओर घुमाया। जिससे सामने से आ रही दो कारों को टक्कर लग गई। फिर ड्राइवर ने दूसरी ओर मोड़ा तो ट्रोला अनियंत्रित हो गया। यह देख ड्राइवर चलती गाड़ी से कूद गया। ऐसे में ट्रोला मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान के बाहर खड़ी 2 मोटरसाइकिल को कुचलता हुआ किराने की दुकान से टकरा गया। बाद में नीम के एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गया। इस घटनाक्रम में लोगों ने इधर-उधर भागकर अपनी जान बचाई, कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। थानाधिकारी नारायण सिंह, एएसआई रौनक अली, रमेशचंद्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाकर जाम क्लियर करवाया और क्रेन की सहायता से ट्रोले को हटवाया।

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