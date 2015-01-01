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जागरूकता:दोबड़ा का अस्तित्व खतरे में, पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आए गांव के युवा

सारथल3 घंटे पहले
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जिले के दूरदराज क्षेत्रों में प्रशासन की पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। जिसके चलते भू-माफिया सरकारी भूमि को काश्त भूमि बनाकर ऊंची कीमतों में बेचकर व सरकारी भूमि पर अवैध खनन करके चांदी कूट रहे हैं। इसी कड़ी में सारथल के समीप स्थित दोबड़ा गांव को खनन व भू-माफियाओं की नज़र लग गई है । इस गांव में 25 घर बंजारा जाति व 20 घर भील जाति के लोगों के हैं।

जहां ग्रामीणों को बाहरी लोगों का दखल पसंद नही आ रहा रहे है। इसको लेकर गांव के युवाओं ने गांव सहित आसपास के जंगल व वन्य जीवों को बचाने की कवायद शुरू की है। जिसमें अवैध खनन रोकना, अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई व सरकारी भूमि की रक्षा करना, संरक्षित जीवों की सुरक्षा करना अहम है।

गांव के महेंद्रसिंह बंजारा, रमेश बंजारा, मानसिंह बंजारा, पृथ्वी सिंह, कालू बंजारा, वकील बंजारा, मुकेश बंजारा, दिलीप बंजारा, रंगलाल भील, नीमसिंह भील, मोहन बंजारा आदि ने बताया की बीते वर्षों से दोबड़ा के आसपास के जंगलों का सफाया करके भू-माफियाओं ने काश्त भूमि में बदल दिया। वहीं अवैध खनन करके कई बीघा जमीन बंजर भूमि में तब्दील कर दी।

गांव के पीछे की ओर स्थित सरकारी भूमि पर भू-माफियाओं की नजर गड़ी हुई है। जिसे बचाने के लिए गांव के युवा आगे आए हैं। वहीं मूलभूत सुविधाओं से दूर इस गांव के ग्रामीण वन्य जीवों, पेड़-पौधों व सरकारी जमीन को धरोहर मानकर पर्यावरण को बचाने के लिए वचनबद्ध हैं।

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