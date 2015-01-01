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दौड़ प्रतियोगिता:दौड़ प्रतियोगिता में सोरती के दीपक ने बाजी मारी

सारथल4 घंटे पहले
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  • सिटी स्पोर्ट्स नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए किया आयोजन, इनाम बांटे

कस्बे में गुरुवार को महावीर नवयुवक मंडल की ओर से चार किमी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कस्बे में स्थित माताजी की डूंगरी से शुरू हुई दौड़ में कस्बे सहित आसपास के आर्मी और पुलिस की तैयारी कर रहे नौजवानों ने भाग लिया।दौड़ में टॉप टेन रहे युवाओं को ट्राॅफी और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। दौड़ में प्रथम स्थान पर सोरती निवासी दीपक कुमार, द्वितीय स्थान पर मोग्याबे निवासी डेनी ठाकुर, तृतीय स्थान पर सारथल निवासी गोलू कुशवाह, चौथे स्थान पर सारथल निवासी नरेंद्र सुमन, पांचवें स्थान पर गणेशपुरा निवासी गिरिराज पांचाल, छठे स्थान पर सोरती निवासी अरविंद, सातवें स्थान पर बनेठ निवासी रामबिलास, आठवें स्थान पर सोरती निवासी पवन भील, 9वें स्थान पर लक्ष्मीपुर निवासी संदीप नागर और 10वें स्थान पर घटखेड़ी निवासी मुकेश भील रहे।इन धावकों को सरपंच लोकेंद्र सिंह, समाजसेवी निप्पू, फौजी मोनू कुशवाह, सेवानिवृत्त फौजी मोहनलाल सुमन, पूर्व सरपंच अशोक गुप्ता, वार्डपंच मंज़ूर खान, जुगराज सिंह, शिक्षक सुरेंद्र मीणा, रशीद भाई, हुकमचंद कुशवाह ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मोनू फौजी ने धावकों को आर्मी में चयन होने की प्रक्रिया बताई और अच्छी मेहनत करने पर जोर दिया। इस दौड़ में ग्रामवासियों ने भी सहयोग किया। अंत में महावीर नवयुवक मंडल ने धन्यवाद दिया। इस अवसर पर डॉ. राजेंद्र सुमन, कमलेश नागर, सोनू नागर, नरेश प्रजापति, गुलाबचंद नागर, जाकिर भाई, नरोत्तम गौतम, कुलदीप राठौड़, रामप्रताप नागर, हेमंत नागर आदि मौजूद थे।

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