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डोडा चूरा नष्ट करने के मापदंड:अफीम डोडा चूरा नष्टीकरण नहीं होने से आए दिन हो रही तस्करी, पुलिस की बढ़ी मशक्कत

सारथल4 घंटे पहले
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  • आबकारी विभाग अब तक तय नहीं कर पाया डोडा चूरा नष्ट करने के मापदंड

जिले में फिर से अफीम की बुवाई शुरू होने वाली है , लेकिन गत वर्ष अफीम की फसल से निकले डोडा चूरा को नष्ट करने का मापदंड अभी तक विभाग तय नहीं कर पाया है। इसके चलते जिले में अफीम डोडा चूरा की तस्करी बढ़ रही है। अभी तक जिले में एनडीपीएस के मामले सैकड़ा पार चुके हैं। ऐसे में अवैध रूप से डोडा चूरा की तस्करी करने वाले तस्करी कर रहे हैं, लेकिन आबकारी विभाग व नारकोटिक्स विभाग इस दिशा में कोई काम नहीं कर पा रहे हैं।गत 31 अगस्त डोडा चूरा नष्ट करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन आबकारी विभाग अभी तक डोडा चूरा नष्ट करने के स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दे पाया है। जिसके चलते पुलिस के लिए अफीम डोडा चूरा सिरदर्द बनता जा रहा है।

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