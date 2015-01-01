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शपथ:तिसाया में कार्यशाला के दौरान बाल संरक्षण दिवस की शपथ दिलाई

सीसवाली3 घंटे पहले
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क्षेत्र की ग्राम पंचायत तिसाया में शुक्रवार को बाल संरक्षण दिवस की शपथ लेने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, ग्रामवासियों, कर्मचारियों ने बाल संरक्षण, बाल शोषण, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम, बच्चों के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने, बालक-बालिकाओं की सुनवाई करने, बच्चों की यौन शोषण से रक्षा करने, समाज के जिम्मेदार व्यक्तियों को उचित कार्रवाई करने की अपील करने आदि की शपथ ली। इससे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें पंचायत क्षेत्र के कई लाभर्थियों ने भाग लिया। कार्यशाला में आवास निर्माण के मॉडल के नक्शे, आवास की किश्तों की जानकारी दी। इस अवसर पर सरपंच युगल कुमारी, ग्राम विकास अधिकारी, उपसरपंच कमलेश बाई मीणा, वार्ड पंच गुड्डीबाई मीणा, रामप्रसाद बैरवा, महावीर मीणा, प्रधानाध्यापक किशनसिंह हाड़ा, एएनएम ममता साहू, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कमलेश मीणा, सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र मीणा, पूर्व उपसरपंच रईस मंसूरी, पंचायत सहायक बाबूलाल नागर, पंचायत सहायक सत्यनारायण वैष्णव, गिरिराज मीणा, पृथ्वीराज गोचर, जगदीश मीणा, मुकुट मीणा समेत कई ग्रामीण मौजूद थे।

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