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हादसा:अनियंत्रित ट्रोला दुकानों में घुसा, कारें और बाइक क्षतिग्रस्त, हाईवे पर जाम

सुकेत4 घंटे पहले
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कस्बे में नेशनल हाईवे स्थित होली खूंट पर एक अनियंत्रित ट्रोला किराने की दुकान में घुस गया। वह पेड़ से भी टकराया, इस दौरान उसकी चपेट में आने से बाइक व कारें क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार झालावाड़ की ओर से कोटा स्टोन से लदे ट्रोले को रोडवेज बस ने ओवरटेक किया था। आगे आकर होली खूंट बने ब्रेकर पर अचानक ब्रेक लगाया। जिससे पीछे से आ रहे ट्रोले का ब्रेक नहीं लगा और उसने पीछे से ही रोडवेज बस को टक्कर मार दी। जिससे बस का पीछे का कांच टूट गया।ट्रोले के चालक ने नियंत्रण करने के लिए बाहर की ओर घुमाया। जिससे सामने से आ रही दो कारों को टक्कर लग गई। फिर ड्राइवर ने दूसरी ओर मोड़ा तो ट्रोला अनियंत्रित हो गया। यह देख ड्राइवर चलती गाड़ी से कूद गया। ऐसे में ट्रोला मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान के बाहर खड़ी 2 मोटरसाइकिल को कुचलता हुआ किराने की दुकान से टकरा गया। बाद में नीम के एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गया। इस घटनाक्रम में लोगों नेइधर-उधर भागकर अपनी जान बचाई, कोई हताहत नहीं हुआ। हादसे के बाद लंबा जाम लग गया। थानाधिकारी नारायण सिंह, एएसआई रौनक अली, रमेशचंद्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाकर जाम क्लियर करवाया और क्रेन की सहायता से ट्रोले को हटवाया।

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