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विटामिन-ए की दवा पिलाई:आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को विटामिन-ए की दवा पिलाई

सुनेल4 घंटे पहले
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हेमड़ा गांव आंगनबाड़ी प्रथम पर बच्चों को विटामिन-ए की दवाई पिलाई गई। यह अभियान 30 नवंबर तक चलाया जा रहा है। विटामिन ए से बच्चों में रतौंधी नामक रोग से बचाव होता है। बच्चों की आंखें खराब नहीं होती है, यह दवाई 12 माह से 60 माह तक के बच्चों को पिलाई जाती है। केंद्र पर 78 बच्चों को दवा पिलाई गई व टीकाकरण भी किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा तिवारी, सहायिका गायत्री मेहर, आशा सहयोगिनी, सुशीला सेन, एएनएम भारत कुंवर मौजूद रही।

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