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स्कूल को वाटर कूलर भेंट:सेवानिवृत्ति पर स्कूल को वाटर कूलर भेंट किया

सुनेल4 घंटे पहले
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राउमा विद्यालय चछलाव के कनिष्ठ लिपिक प्रभुलाल मेहर ने सेवानिवृत्ति पर स्कूल को एक वाटर कूलर भेंट किया है। जिससे बच्चों और स्टाफ को गर्मी के दिनों में शीतल जल मिलेगा। समारोह में अतिथि के रूप में एसीबीईईओ प्रथम व एसीबीईईओ द्वितीय उपस्थित रहे। साथ ही इतिहास के व्याख्याता राजेश कुमार मीना का स्थानांतरण होने पर उनको भी विदाई की गई। संचालन मुकेश मीणा ने किया। प्रधानाचार्य शीशराम ने आभार जताया।

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