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सेवा:बडू में 57वें शिविर में 62 यूनिट रक्तदान

बडू4 घंटे पहले
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  • रक्त का उपयोग 226 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बच्चों के लिए किया जाएगा

अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ग्राम बडू के माहेश्वरी भवन में संपन्न हुआ, जहां 62 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर का उद्घाटन सरपंच सुरेश माली ने किया।

अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसायटी के महासचिव ईश्वर पारवानी ने बताया कि शिविर में गेहडा कलां, धीरसर, डूडियों की ढाणी, राबड़ियाद, मनाना एवं बडू के रक्त दाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की गई। सोसायटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 226 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया जाएगा।

मिनी ब्लड डोनेशन कैंप में डॉ. रोहित सिंह, टेक्नीशियन नंदकिशोर, ईश्वर लाल मीणा, सिस्टर आरती, नागराज, कुलदीप, विकास, मयंक शर्मा (पीआरओ), व्यापार मंडल के संरक्षक किस्तूर चंद कुचेरिया, अध्यक्ष परमानंद तोषनीवाल, सचिव छीतर सिंह पंवार, लक्ष्मण राम बडारडा, भामाशाह कमांडो मांगीलाल कुलड़िया, भीयाराम गुर्जर, ओमप्रकाश सैनी, नौरताराम, भैरुराम, रंजीत, नरेश मिर्धा, विनोद अग्रवाल, मुकेश, महेंद्र, राजेन्द्र सोलंकी, भागीरथ, चंद्रमोहन डूडी, विनोद सैनी द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

छोटी खाटू में रक्तदान शिविर का आयोजन आज
छोटी खाटू स्थित श्री कृष्णा मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल जाफर कॉलोनी में शनिवार को सुबह 11 से शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। हॉस्पिटल के संचालक विष्णु यादव ने बताया कि शनिवार को रक्तदान महादान के तहत डीडवाना के सरकारी बांगड़ अस्पताल के ब्लड बैंक के द्वारा रक्त संग्रहण का कार्य किया जाएगा।

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