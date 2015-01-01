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डिप्टी डेगाना को ज्ञापन:भाजपा नेताओं ने एक सप्ताह में जांच कर दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग

डेगाना6 घंटे पहले
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  • पूर्व मंत्री किलक के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिया ज्ञापन, घरों पर दबिशें देने का मामला

भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना वजह से अनधिकृत रूप से डेगाना पुलिस द्वारा तंग व परेशान करने तथा घरों पर पुलिस जाकर दबिश देने के मामले में गुरुवार को भाजपा के नेताओं ने डिप्टी डेगाना नविता खोखर को ज्ञापन देकर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर एक सप्ताह में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

गुरुवार को पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक, जिला उपाध्यक्ष भंवरसिंह रेवंत, भाजपा नेता बिरदीचंद तोषनीवाल, नरसीराम कटारिया, जितेन्द्र दाधीच, पवन पुरोहित, नरसीराम जाजुन्दा, जगदीश तिवाडी, ओमप्रकाश टेलर सहित ग्राम चांदारूण से आए सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ डिप्टी कार्यालय जाकर एसपी के नाम से ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया कि प्रधान के चुनावों के दौरान राजनीति रंजिश के चलते डेगाना थाने में भाजपा के प्रधान प्रत्याशी रहे डाॅ. हनुमानराम जाजुंदा सहित कुछ लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कराए गए, जिनकी जांच अभी होना बाकी है।

इस बीच डेगाना के तत्कालीन थानाधिकारी द्वारा बिना किसी आदेश के भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों पर जाकर परेशान किया गया। इससे पार्टीजनों में पुलिस की कार्यशैली के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। पूर्व मंत्री किलक ने डिप्टी से वार्ता कर बताया कि आगामी एक सप्ताह में इस पूरे प्रकरण की जांच पूरी करने के बाद दोषी पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाही कराने की मांग की। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ताओं पर किए राजनीतिक द्वेषता पूर्वक मुकदमेबाजी की भी अति शीघ्र जांच कर न्याय दिलाने की मांग की गई।

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