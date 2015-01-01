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पंचायत चुनाव:चौथे दिन लाडनूं में चार व मकराना में सात तो डेगाना में 24 जनों ने पेश किए नामांकन

डेगाना2 घंटे पहले
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  • डीडवाना पंचायत समिति क्षेत्र में 27 पंचायत समिति सदस्यों के होने हैं चुनाव

पंचायत चुनाव को लेकर डेगाना में शनिवार को भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय सहित कुल मिलाकर 24 उम्मीदवारों ने नामांकन जमा कराए। भाजपा की ओर से फार्म जमा कराने वालों में मुकेश पुत्र मोहनलाल ने वार्ड संख्या 12 से, गेवरी पत्नी देवीलाल ने 18 से, कोमल देवी पत्नी दशरथ और महिमा मातवा पत्नी सुरेश ने 2 से, नटवर सिंह पुत्र रामकरण ने 19, भूराराम पुत्र मोहनराम ने 11 से, राजेन्द्र पुत्र रामरघुनाथ ने 17, सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल ने 21, बाबूपुरी पुत्र मुकनपुरी ने 11 से, इन्द्रादेवी पत्नी नटवरसिंह ने 19 से, सकूदेवी पत्नी पप्पूराम 9 से, कैलाश कंवर पत्नी हनुमानसिंह ने वार्ड संख्या 1 से और शारदादेवी पत्नी नेहरू लाल ने वार्ड संख्या 3 से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पर्चा दाखिल किया।

इसी प्रकार कांग्रेस से जगदीश पुत्र मांगीलाल ने वार्ड 11 से, कैलाश राम पुत्र बक्साराम ने 19 से, रामी पत्नी रूगाराम ने 16 से, प्रकाश पुत्र उगराराम ने 17 से और गणेश पुत्र जीवणराम ने वार्ड संख्या 12 से नामांकन भरा। इसी प्रकार से सीपीआई से भंवरलाल पुत्र कुम्भाराम ने वार्ड 11 से और निर्दलीय सावन कुमार पुत्र पुखराज ने 19 से, मैना हुडा पत्नी मुकेश ने 5 से, दिनेश पुत्र भंवरलाल ने 23 से तथा पार्वती पत्नी शिवराज और सरला पत्नी दिनेश कुमार ने वार्ड संख्या 18 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया।

लाडनूं में अब तक 9 अभ्यर्थियों के 12 नामांकन भरे गए, सोमवार को नामांकन की अंतिम तिथि

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के लिए नाम निर्देशन के चौथे दिन शनिवार को आठ अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। रिटर्निंग अधिकारी पंचायत चुनाव एसडीएम अंशुल सिंह ने बताया कि डीडवाना पंचायत समिति के 27 पंचायत समिति सदस्यों का निर्वाचन राज्य चुनाव आयोग के कार्यक्रमानुसार होना है और इस क्रम में नाम-निर्देशन के चौथे दिन आठ आवेदन प्राप्त हुए हैं।

ब्लॉक डीडवाना में पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद सदस्यों के लिए मतदान 5 दिसम्बर को होगा, जिसकी मतगणना 8 दिसम्बर को की जायेगी। पंचायत समिति प्रधान का निर्वाचन 10 दिसम्बर को और उपप्रधान का निर्वाचन 11 दिसम्बर को होगा। स्वतन्त्र, भयमुक्त और पारदर्शी चुनाव सम्पन्न करवाने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा चुकी है।

चुनाव प्रक्रिया में कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए नो मास्क नो एंट्री के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। ब्लॉक डीडवाना में चुनाव के लिए कुल वैध पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1,42,510 है, जिसमें 73,592 पुरूष एवं 68,918 महिला मतदाता है।

पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए नामांकन के चौथे दिन लाडनूं में चार अभ्यर्थियों के नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम रामावतार कुमावत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इन्हें मिलाकर अब तक यहां कुल 9 अभ्यर्थियों द्वारा अपने 12 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। शनिवार को नामांकन भरने वालों में नानुड़ी पत्नी जगदीश प्रसाद मालगांव, सुनीता कंवर पत्नी प्रेमसिंह रायधना, भंवरलाल पुत्र हीरालाल श्यामपुरा और ओमप्रकाश सैनी पुत्र रामचंद्र दुजार ने नाम निर्देशन पत्र भरे हैं।

इन सबने भारतीय जनता पार्टी की ओर से नामांकन किया है। कांग्रेस या अन्य किसी भी दल की ओर से अभी तक एक भी अभ्यर्थी सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि कांग्रेस, भाजपा या रालोपा में से किसी ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। दलगत उम्मीदवारों की घोषणा अंतिम समय तक किए जाने की संभावना है। पंचायत चुनाव में नामजदगी के लिए रविवार को अवकाश रहेगा और सोमवार को प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन स्वीकार किए जाएंगे।

पंचायत समिति मौलासर के चुनाव अंतिम चरण में होने हैं। शनिवार को मात्र 12 आवेदन ही जमा हुए है, जिसमे कांग्रेस ने 8 आवेदन, आरएलपी का 1 व 3 निर्दलीयों ने फार्म जमा करवाए है।

पंचायतराज चुनाव के तहत चौथे दिन शनिवार को पंचायत समिति सदस्य के लिए 7 जनों ने नामांकन पत्र पेश किए है। अब तक 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सैयद शीराज अली जैदी ने बताया कि मकराना के वार्ड 11 में कांग्रेस से मोहम्मद हुसैन राठौड़ पुत्र मो. यामीन राठौड़, वार्ड 22 से भाजपा से धाराराम पुत्र बिरदाराम, वार्ड 19 से कांग्रेस से जस्साराम पुत्र भोमाराम, वार्ड 16 में कांग्रेस से दीपिका कंवर पत्नी दलीप सिंह, वार्ड 22 में निर्दलीय मोडूराम पुत्र मदनराम व भाजपा से मोडूराम पुत्र मदनराम एवं वार्ड 9 में कांग्रेस से मुन्नी देवी पत्नी अर्जुनराम ने मण्डल सदस्य पर चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पेश किया है।

नवसृजित पंचायत समिति भैरूंदा में पंचायत समिति सदस्य के लिए 15 उम्मीदवारों ने आवेदन भरे। रीडर मनीष कुमार ने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी ने रामजस विश्नोई के समक्ष भाजपा से रामकुमार इटावड़ा, श्रीनिवास मांडल, पुनाराम निंबड़ी कोठारिया, सपना दायमा राजलौता, हमीदा हरसौर, फरीदा बानो हरसौर, सुरता देवी मोरियाना, सरोज देवी थांवला, टीना रावत देवगढ़, भेरूसिंह डोडियाना, हनुमान राम दौलतपुरा कोड, रामेश्वरी देवी लाडपुरा, नरेंद्र किला बाडीघाटी, मान सिंह गूढ़ा जोधा आदि प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए। ज्योति कंवर टेहला ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। 19 वार्डों के लिए पंचायत समिति कार्यालय में मंडल सदस्य के लिए सोमवार तक आवेदन लिए जायेंगे।

यहां निर्वाचन कार्यालय में शनिवार को पंचायत समिति सदस्य के लिए चुनाव लडऩे वाले पांच प्रत्याशियों ने अलग-अलग वार्डों से नामांकन पत्र जमा कराए। इस दौरान निर्वाचन कार्यालय में लोगों की भीड़भाड़ का सा माहौल रहा। तहसील कार्यालय के बाहर अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए ग्रुप बनाकर बाते करते नजर आए। लोगों में कही भी सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आई। कार्यालय परिसर में लोगों ने गाइड लाइन की पालना करते हुए नामांकन किए।

3 बजे तक नामांकन
निर्वाचन कार्यालय में एक बजे पूर्व विधायक विजयसिंह चौधरी ने अपनी पार्टी भाजपा प्रत्याशी वार्ड संख्या आठ से उम्मीदवार सुनीता चौधरी का नामांकन दाखिल करवाया। इस दौरान पूर्व सरपंच शिवकरण, महावीर प्रसाद शर्मा, बाबूलाल चौधरी, भीमराज शर्मा, राजेश गुर्जर, पवन शर्मा ने उम्मीदवार के साथ उपखण्ड अधिकारी ब्रह्मलाल जाट को नामांकन पत्र दिया। इसके बाद 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किए।

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