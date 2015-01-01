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श्रद्धा:हनुमान चालीसा का आयोजन

डेगाना2 घंटे पहले
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शहीदों की याद में विश्व हिन्दू परिषद ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड डेगाना और बजरंग दल ने शनिवार को सेठाराम, रामकुमार, शरद कोठारी की पुण्यतिथि के अवसर पर बाबा रामदेव मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ करके श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष छोटू लाल टाक ने अमर शहीदों के बलिदान की जानकारी दी। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण अवतार हेडा, प्रखंड महामंत्री ओमप्रकाश टेलर, बजरंग दल के संयोजक महेश दिवाकर तथा प्रवीण शर्मा, सूरज, सहदेव वर्मा, दिनेश टेलर, आनंद शर्मा, सुभाष भार्गव, दिलीप शर्मा, रामकिशोर वैष्णव, मोहित सोनी, कुंज बिहारी सेनी, पुरोहित टेलर, निरंजन, नवराज सिंह, सूर्यपाल सिंह, कानसिंह सोनी, जितेंद्र पारीक, विस्तारक आसुराम, रामपाल रेनीवाल उपस्थित थे।

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