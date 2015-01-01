पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

परेशानी:1 साल पूर्व सड़क निर्माण शुरू, काम आज भी अधूरा

डेगाना2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • निर्माण कार्य पूरा नहीं होने से ग्रामीण परेशान

डेगाना स्टेशन से डेगाना गांव की ओर जाने वाली सड़क के डामरीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग ने आधा अधूरा बनाकर छोड़ दिया है। पिछले एक साल से बनी आधी सड़क से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत करने पर केवल आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिल रहा है। डेगाना के ग्राम गौरेडी करणा निवासी श्रीकिशन बिन्दा, धुलाराम, रामनिवास, प्रेमाराम, सुरेश, सुनील कुमार, हुकमाराम, संजय, सुरजमल, गोपालराम, सुरेन्द्रसिंह, अजित सहित नागरिकों ने बताया की पिछले एक साल इस सड़क का निर्माण आरंभ किया था।

जिसे पीडब्लुडी ने गौरेडी करणा की आबादी सीमा को छोड़कर सडक का निर्माण करवा दिया। लेकिन गौरेडी करणा में सड़क को खोदकर निर्माण कराना ही भूल गये। सडक पर पड़े कंकर पत्थरों से गुजरने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दूसरी ओर वाहनों की रेलमपेल के कारण सड़क पर जमा धूल अब पाउडर बन गई है। जो वाहनों के टायरों के साथ रेत के गुब्बार के रूप में उड़ती है। सड़क के किनारे बसे लोगों के घरों व दुकानों में भारी मात्रा मे मिट्टी जमा होने से परेशानी का सामना करना पडता है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें